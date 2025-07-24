https://ria.ru/20250724/rosatom-2031173050.html

"Росатом": строительство АЭС "Аккую" продолжается после протестов

"Росатом": строительство АЭС "Аккую" продолжается после протестов - РИА Новости, 24.07.2025

"Росатом": строительство АЭС "Аккую" продолжается после протестов

Задержка зарплат стала причиной акции протеста на строительной площадке АЭС "Аккую" в Турции, будет проведен ряд встреч для урегулирования ситуации, возникшей... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T15:31:00+03:00

2025-07-24T15:31:00+03:00

2025-07-24T15:31:00+03:00

в мире

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аэс "аккую"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аккую нуклеар

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СТАМБУЛ, 24 июл - РИА Новости. Задержка зарплат стала причиной акции протеста на строительной площадке АЭС "Аккую" в Турции, будет проведен ряд встреч для урегулирования ситуации, возникшей из-за действий недружественных стран, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Росатом". Турецкие СМИ сообщили в среду о забастовке строителей АЭС "Аккую" - граждан Турции и РФ - из-за невыплаты зарплат в течение трех месяцев. В пресс-службе "Росатома" подтвердили, что в среду "сотрудники одной из субподрядных организаций на площадке строительства АЭС "Аккую" провели акцию протеста, причиной которой была задержка зарплат". "Представители подрядной организации договорились с представителями трудового коллектива о проведении встреч с руководством субподрядчика для урегулирования вопросов выплаты заработной платы", - сообщили в компании. Отмечается, что "Аккую Нуклеар" в тесном взаимодействии с основными подрядными организациями предпринимает необходимые действия в рамках своих полномочий для урегулирования ситуации по выполнению субподрядными организациями обязательств перед сотрудниками. "Мы все оказались заложниками поведения недружественных стран, которые сомнительными методами ведут недобросовестную конкуренцию с передовыми проектами российских атомщиков. Несмотря на эти препятствия, реализация проекта АЭС "Аккую" продолжается", - сообщили в "Росатоме". На площадке ведутся работы на объектах четырех энергоблоков, вспомогательных зданий и сооружений атомной электростанции. Основные ресурсы сосредоточены на объектах первого пускового комплекса, отметили в корпорации. "Одновременно ведется поиск решения вопросов для обеспечения бесперебойного финансирования проекта, возникших в том числе в результате блокировки существенного объема средств вследствие влияния третьих сторон. Вместе с турецкой стороной мы работаем над возможными решениями и скорейшим возвращением ситуации в конструктивное русло", - подчеркнули в компании. Госкорпорация "Росатом" рассчитывает на разрешение ситуации с несправедливо задержанными под влиянием третьих сторон средств для реализации проекта АЭС "Аккую" в Турции, данные финансы использованы и используются для целей финансирования проекта, оплат подрядчикам, различных выплат, сообщили в феврале РИА Новости в пресс-службе корпорации. Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").

https://ria.ru/20250628/akkuyu-2026003973.html

https://ria.ru/20250507/turtsija-2015618422.html

https://ria.ru/20250425/rosatom-2013313204.html

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в мире, турция, россия, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аккую нуклеар