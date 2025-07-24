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В Рязани арестовали журналиста, обвиняемого в вымогательстве - РИА Новости, 24.07.2025
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20:07 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/rjazan-2031255033.html
В Рязани арестовали журналиста, обвиняемого в вымогательстве
В Рязани арестовали журналиста, обвиняемого в вымогательстве - РИА Новости, 24.07.2025
В Рязани арестовали журналиста, обвиняемого в вымогательстве
Советский районный суд Рязани заключил под стражу на два месяца директора сетевого издания "Своя колокольня" Михаила Комарова, обвиняемого в вымогательстве,... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T20:07:00+03:00
2025-07-24T20:07:00+03:00
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ТУЛА, 24 июл – РИА Новости. Советский районный суд Рязани заключил под стражу на два месяца директора сетевого издания "Своя колокольня" Михаила Комарова, обвиняемого в вымогательстве, сообщила пресс-служба суда. По версии следствия, Комаров потребовал от адвоката 300 тысяч рублей за непубликацию порочащей его информации, в том числе в подконтрольных Telegram-каналах. Получил он 100 тысяч рублей через договор на оказание информационных услуг с одним из предприятий. Комарову предъявлено обвинение по пункту "г" части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство в крупном размере). Вину он не признал. "Советским районным судом города Рязани рассмотрено ходатайство руководителя следственной группы … об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора ООО "Своя Колокольня" Комарова М.В… Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, в отношении К. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца 00 суток, то есть по 21 сентября 2025 года включительно", - говорится в сообщении. Уточняется, что постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Рязанском областном суде в течение трех суток со дня вынесения.
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происшествия, рязань, россия, рязанский областной суд
Происшествия, Рязань, Россия, Рязанский областной суд
В Рязани арестовали журналиста, обвиняемого в вымогательстве

В Рязани арестовали директора сетевого издания Комарова за вымогательство

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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ТУЛА, 24 июл – РИА Новости. Советский районный суд Рязани заключил под стражу на два месяца директора сетевого издания "Своя колокольня" Михаила Комарова, обвиняемого в вымогательстве, сообщила пресс-служба суда.
По версии следствия, Комаров потребовал от адвоката 300 тысяч рублей за непубликацию порочащей его информации, в том числе в подконтрольных Telegram-каналах. Получил он 100 тысяч рублей через договор на оказание информационных услуг с одним из предприятий. Комарову предъявлено обвинение по пункту "г" части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство в крупном размере). Вину он не признал.
"Советским районным судом города Рязани рассмотрено ходатайство руководителя следственной группы … об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора ООО "Своя Колокольня" Комарова М.В… Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, в отношении К. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца 00 суток, то есть по 21 сентября 2025 года включительно", - говорится в сообщении.
Уточняется, что постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Рязанском областном суде в течение трех суток со дня вынесения.
Дмитрий Кузнец - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Против журналиста, работающего на "Медузу"*, возбудили уголовное дело
14 июля, 17:51
 
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