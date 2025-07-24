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Ереван назвал условие для неисполнения решения арбитража по "Электросетям" - РИА Новости, 24.07.2025
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12:21 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/reshenie-2031104972.html
Ереван назвал условие для неисполнения решения арбитража по "Электросетям"
Ереван назвал условие для неисполнения решения арбитража по "Электросетям" - РИА Новости, 24.07.2025
Ереван назвал условие для неисполнения решения арбитража по "Электросетям"
Власти Армении имеют возможность не исполнять решение международного арбитражного суда по принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну компании "Электросети РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:21:00+03:00
2025-07-24T12:21:00+03:00
электросети армении
электрические сети армении
никол пашинян
самвел карапетян
армения
ереван
стокгольм (город)
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ЕРЕВАН, 24 июл – РИА Новости. Власти Армении имеют возможность не исполнять решение международного арбитражного суда по принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну компании "Электросети Армении", если оно будет противоречить общественному порядку, заявила министр юстиции страны Србуи Галян. В среду совет по защите прав Самвела Карапетяна сообщил, что он и его семья выиграли арбитражное дело против правительства Армении. Рассмотрение арбитражного дела семья Карапетяна инициировала в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. 22 июля чрезвычайный арбитраж обязал Республику Армения воздержаться от применения положений, установленных недавно принятыми поправками в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг" в отношении ЗАО "Электрические сети Армении", а также от дальнейших шагов по конфискации ЗАО. В сообщении отмечалось, что решение чрезвычайного арбитража подлежит обязательному исполнению правительством Армении. Министр отметила, что решение арбитража подлежит обязательному исполнению только на основании постановления армянского суда. "Сторона (истец – ред.) имеет право обратиться в суд Армении для признания решения арбитража, чтобы после этого оно подлежало обязательному исполнению. И, конечно, согласно внутригосударственному законодательству и международной конвенции есть возможность не исполнять решение, если оно противоречит общественному порядку", - сказала Галян журналистам. При этом она отметила, что не может сказать, противоречит ли общественному порядку решение международного арбитража по "Электросетям Армении". На минувшей неделе председатель комиссии по регулированию общественных услуг Армении Месроп Месропян назначил временного управляющего названной компанией. Этот пост занял бывший глава государственной контрольной службы Романос Петросян. В четверг в министерстве территориального управления и инфраструктуры Армении сообщили РИА Новости, что обратились в комиссию по регулированию общественных услуг по поводу нарушений, якобы допущенных компанией "Электросети Армении". Тем самым была запущена процедура, позволяющая национализировать компанию. Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250721/karapetyan--2030367282.html
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электросети армении, электрические сети армении, никол пашинян, самвел карапетян, армения, ереван, стокгольм (город), в мире, преследование карапетяна в армении
Электросети Армении, Электрические сети Армении, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армения, Ереван, Стокгольм (город), В мире, Преследование Карапетяна в Армении
Ереван назвал условие для неисполнения решения арбитража по "Электросетям"

Минюст Армении: Ереван может не исполнять решение арбитража по "Электросетям"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 24 июл – РИА Новости. Власти Армении имеют возможность не исполнять решение международного арбитражного суда по принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну компании "Электросети Армении", если оно будет противоречить общественному порядку, заявила министр юстиции страны Србуи Галян.
В среду совет по защите прав Самвела Карапетяна сообщил, что он и его семья выиграли арбитражное дело против правительства Армении. Рассмотрение арбитражного дела семья Карапетяна инициировала в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. 22 июля чрезвычайный арбитраж обязал Республику Армения воздержаться от применения положений, установленных недавно принятыми поправками в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг" в отношении ЗАО "Электрические сети Армении", а также от дальнейших шагов по конфискации ЗАО. В сообщении отмечалось, что решение чрезвычайного арбитража подлежит обязательному исполнению правительством Армении.
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Министр отметила, что решение арбитража подлежит обязательному исполнению только на основании постановления армянского суда.
"Сторона (истец – ред.) имеет право обратиться в суд Армении для признания решения арбитража, чтобы после этого оно подлежало обязательному исполнению. И, конечно, согласно внутригосударственному законодательству и международной конвенции есть возможность не исполнять решение, если оно противоречит общественному порядку", - сказала Галян журналистам.
При этом она отметила, что не может сказать, противоречит ли общественному порядку решение международного арбитража по "Электросетям Армении".
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На минувшей неделе председатель комиссии по регулированию общественных услуг Армении Месроп Месропян назначил временного управляющего названной компанией. Этот пост занял бывший глава государственной контрольной службы Романос Петросян. В четверг в министерстве территориального управления и инфраструктуры Армении сообщили РИА Новости, что обратились в комиссию по регулированию общественных услуг по поводу нарушений, якобы допущенных компанией "Электросети Армении". Тем самым была запущена процедура, позволяющая национализировать компанию.
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
ЛЭП в Армении - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
В Армении назначили временного управляющего "Электросетями" Карапетяна
18 июля, 15:29
 
Электросети АрменииЭлектрические сети АрменииНикол ПашинянСамвел КарапетянАрменияЕреванСтокгольм (город)В миреПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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