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На сайте МИД появился специальный раздел о проявлении русофобии

На сайте МИД появился специальный раздел о проявлении русофобии - РИА Новости, 24.07.2025

На сайте МИД появился специальный раздел о проявлении русофобии

МИД России открыл на своем сайте раздел с примерами проявления русофобии, говорится Telegram-канале министерства. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T14:53:00+03:00

2025-07-24T14:53:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. МИД России открыл на своем сайте раздел с примерами проявления русофобии, говорится Telegram-канале министерства. "На официальном сайте МИД России открыт специальный раздел "Примеры использования "языка ненависти" в отношении России и русофобских высказываний политиков и общественных деятелей иностранных государств"", - говорится в сообщении ведомства. Там указывается, что, "вопреки и в нарушение принятой Генеральной Ассамблеей ООН резолюции "Поощрение межрелигиозного и межкультурного диалога и толерантности в контексте борьбы с языком ненависти", представители западного политистеблишмента и киевского режима из года в год в своих публичных выступлениях и высказываниях соревнуются в русофобском запале". "Примечательно, что в то время как страны Мирового большинства, включая Российскую Федерацию, поддержали указанную резолюцию, западные государства, которые громче всех рассуждают о правах человека и борьбе с дискриминацией, голосовали против или предпочли воздержаться", - указали в МИД. Там считают, что "это лишний раз демонстрирует истинное отношение этих стран к декларируемым ими же принципам".

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