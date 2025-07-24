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На сайте МИД появился специальный раздел о проявлении русофобии - РИА Новости, 24.07.2025
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14:53 24.07.2025 (обновлено: 14:54 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/razdel-2031162126.html
На сайте МИД появился специальный раздел о проявлении русофобии
На сайте МИД появился специальный раздел о проявлении русофобии - РИА Новости, 24.07.2025
На сайте МИД появился специальный раздел о проявлении русофобии
МИД России открыл на своем сайте раздел с примерами проявления русофобии, говорится Telegram-канале министерства. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:53:00+03:00
2025-07-24T14:54:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. МИД России открыл на своем сайте раздел с примерами проявления русофобии, говорится Telegram-канале министерства. "На официальном сайте МИД России открыт специальный раздел "Примеры использования "языка ненависти" в отношении России и русофобских высказываний политиков и общественных деятелей иностранных государств"", - говорится в сообщении ведомства. Там указывается, что, "вопреки и в нарушение принятой Генеральной Ассамблеей ООН резолюции "Поощрение межрелигиозного и межкультурного диалога и толерантности в контексте борьбы с языком ненависти", представители западного политистеблишмента и киевского режима из года в год в своих публичных выступлениях и высказываниях соревнуются в русофобском запале". "Примечательно, что в то время как страны Мирового большинства, включая Российскую Федерацию, поддержали указанную резолюцию, западные государства, которые громче всех рассуждают о правах человека и борьбе с дискриминацией, голосовали против или предпочли воздержаться", - указали в МИД. Там считают, что "это лишний раз демонстрирует истинное отношение этих стран к декларируемым ими же принципам".
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в мире, россия, оон
В мире, Россия, ООН
На сайте МИД появился специальный раздел о проявлении русофобии

МИД открыл на своем сайте раздел с примерами проявления русофобии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. МИД России открыл на своем сайте раздел с примерами проявления русофобии, говорится Telegram-канале министерства.
"На официальном сайте МИД России открыт специальный раздел "Примеры использования "языка ненависти" в отношении России и русофобских высказываний политиков и общественных деятелей иностранных государств"", - говорится в сообщении ведомства.
© МИД РоссииРаздел с примерами проявления русофобии на сайте МИД России
Раздел с примерами проявления русофобии на сайте МИД России - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© МИД России
Раздел с примерами проявления русофобии на сайте МИД России
Там указывается, что, "вопреки и в нарушение принятой Генеральной Ассамблеей ООН резолюции "Поощрение межрелигиозного и межкультурного диалога и толерантности в контексте борьбы с языком ненависти", представители западного политистеблишмента и киевского режима из года в год в своих публичных выступлениях и высказываниях соревнуются в русофобском запале".
"Примечательно, что в то время как страны Мирового большинства, включая Российскую Федерацию, поддержали указанную резолюцию, западные государства, которые громче всех рассуждают о правах человека и борьбе с дискриминацией, голосовали против или предпочли воздержаться", - указали в МИД.
Там считают, что "это лишний раз демонстрирует истинное отношение этих стран к декларируемым ими же принципам".
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