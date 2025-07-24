На сайте МИД появился специальный раздел о проявлении русофобии
МИД открыл на своем сайте раздел с примерами проявления русофобии
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. МИД России открыл на своем сайте раздел с примерами проявления русофобии, говорится Telegram-канале министерства.
"На официальном сайте МИД России открыт специальный раздел "Примеры использования "языка ненависти" в отношении России и русофобских высказываний политиков и общественных деятелей иностранных государств"", - говорится в сообщении ведомства.
© МИД РоссииРаздел с примерами проявления русофобии на сайте МИД России
© МИД России
Раздел с примерами проявления русофобии на сайте МИД России
Там указывается, что, "вопреки и в нарушение принятой Генеральной Ассамблеей ООН резолюции "Поощрение межрелигиозного и межкультурного диалога и толерантности в контексте борьбы с языком ненависти", представители западного политистеблишмента и киевского режима из года в год в своих публичных выступлениях и высказываниях соревнуются в русофобском запале".
"Примечательно, что в то время как страны Мирового большинства, включая Российскую Федерацию, поддержали указанную резолюцию, западные государства, которые громче всех рассуждают о правах человека и борьбе с дискриминацией, голосовали против или предпочли воздержаться", - указали в МИД.
Там считают, что "это лишний раз демонстрирует истинное отношение этих стран к декларируемым ими же принципам".