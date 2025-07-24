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ООН не имеет данных о расследовании Киевом убийства военкора Журавлева - РИА Новости, 24.07.2025
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13:36 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/rassledovanie-2031134623.html
ООН не имеет данных о расследовании Киевом убийства военкора Журавлева
ООН не имеет данных о расследовании Киевом убийства военкора Журавлева - РИА Новости, 24.07.2025
ООН не имеет данных о расследовании Киевом убийства военкора Журавлева
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не располагает сведениями о том, чтобы Украина вела расследование убийства журналиста РИА Новости РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T13:36:00+03:00
2025-07-24T13:36:00+03:00
россия
украина
ростислав журавлев
владимир путин
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ЖЕНЕВА, 24 июл - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не располагает сведениями о том, чтобы Украина вела расследование убийства журналиста РИА Новости Ростислава Журавлева, заявил РИА Новости официальный представитель организации Тамин Аль-Китан. "Нам известно о сообщениях о нападении, совершенном 22 июля 2023 года,.. в результате которого был убит господин Журавлев... Нам ничего не известно о расследовании этого конкретного инцидента украинскими властями", - сказал он. "Правомерность любого нападения должна оцениваться в каждом конкретном случае в свете применимых при вооруженных конфликтах принципов международного гуманитарного права, а именно принципов необходимости, избирательности, соразмерности и мер предосторожности при нанесении ударов", - добавил собеседник агентства. Постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что молчание Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка по поводу убийства украинскими военными российских журналистов будет равносильно молчаливому соучастию. Ростислав Журавлев – военный корреспондент РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году он был удостоен премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга. В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года - через четыре дня после своего дня рождения - Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил его орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
https://ria.ru/20250722/mid-2030647362.html
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россия, украина, ростислав журавлев, владимир путин, оон
Россия, Украина, Ростислав Журавлев, Владимир Путин, ООН
ООН не имеет данных о расследовании Киевом убийства военкора Журавлева

УВКПЧ ООН не знает о расследовании Киевом убийства военкора Журавлева

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Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев . Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 24 июл - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не располагает сведениями о том, чтобы Украина вела расследование убийства журналиста РИА Новости Ростислава Журавлева, заявил РИА Новости официальный представитель организации Тамин Аль-Китан.
"Нам известно о сообщениях о нападении, совершенном 22 июля 2023 года,.. в результате которого был убит господин Журавлев... Нам ничего не известно о расследовании этого конкретного инцидента украинскими властями", - сказал он.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
В МИД пообещали найти виновных в атаках на российских журналистов
22 июля, 16:00
"Правомерность любого нападения должна оцениваться в каждом конкретном случае в свете применимых при вооруженных конфликтах принципов международного гуманитарного права, а именно принципов необходимости, избирательности, соразмерности и мер предосторожности при нанесении ударов", - добавил собеседник агентства.
Постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что молчание Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка по поводу убийства украинскими военными российских журналистов будет равносильно молчаливому соучастию.
Ростислав Журавлев – военный корреспондент РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.
Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году он был удостоен премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года - через четыре дня после своего дня рождения - Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил его орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
Памятник погибшему военкору РИА Новости Ростиславу Журавлеву в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
В ООН выразили соболезнования в годовщину убийства журналиста Журавлева
22 июля, 01:08
 
РоссияУкраинаРостислав ЖуравлевВладимир ПутинООН
 
 
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