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В Раде не смогли назвать дату рассмотрения законопроекта о НАБУ и САП - РИА Новости, 24.07.2025
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22:12 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/rada-2031272803.html
В Раде не смогли назвать дату рассмотрения законопроекта о НАБУ и САП
В Раде не смогли назвать дату рассмотрения законопроекта о НАБУ и САП - РИА Новости, 24.07.2025
В Раде не смогли назвать дату рассмотрения законопроекта о НАБУ и САП
Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что поданный Владимиром Зеленским законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T22:12:00+03:00
2025-07-24T22:12:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
руслан стефанчук
артем дмитрук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
страна.ua
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что поданный Владимиром Зеленским законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании, точная дата которого пока неизвестна. Ранее в четверг Зеленский на фоне массового протестов по всей Украине против подписанного им закона, лишающего независимости НАБУ и САП, заявил, что согласовал законопроект, который якобы укрепит независимость этих ведомств. Согласно документам на сайте Рады, законопроект был внесен в четверг. "Документ будет рассмотрен парламентом на ближайшем пленарном заседании", - приводит слова Стефанчука украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале, при этом он не уточнил даты ближайшего заседания. Известно, что украинский парламент на каникулах до 19 августа. Украинские СМИ сообщали, что во вторник и в среду по всей страны прошли акции протестов против приятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП. Выехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук сообщил, что новые митинги запланированы и на четверг. Украинское издание "Страна.ua" писало, что на Украине очень много недовольных Зеленским и протесты в стране скорее всего продолжатся и усилятся. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП. Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ. Директор департамента коммуникаций Международно фонда (МВФ) Джули Козак заявила, что фонд обеспокоен в связи с изменениями в украинском антикоррупционном законодательстве, которые могут негативно сказаться на макроэкономической стабильности страны. Новым проектом закона "О внесении изменений в уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры" предлагается отменить ряд изменений относительно роли САП. В частности, руководителю САП возвращается статус руководителя органа прокуратуры.
https://ria.ru/20250724/zelenskiy-2031268248.html
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в мире, украина, владимир зеленский, руслан стефанчук, артем дмитрук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, страна.ua
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук, Артем Дмитрук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Страна.ua
В Раде не смогли назвать дату рассмотрения законопроекта о НАБУ и САП

Спикер Рады Стефанчук: точная дата рассмотрения закона о НАБУ и САП неизвестна

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что поданный Владимиром Зеленским законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании, точная дата которого пока неизвестна.
Ранее в четверг Зеленский на фоне массового протестов по всей Украине против подписанного им закона, лишающего независимости НАБУ и САП, заявил, что согласовал законопроект, который якобы укрепит независимость этих ведомств. Согласно документам на сайте Рады, законопроект был внесен в четверг.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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"Документ будет рассмотрен парламентом на ближайшем пленарном заседании", - приводит слова Стефанчука украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале, при этом он не уточнил даты ближайшего заседания.
Известно, что украинский парламент на каникулах до 19 августа.
Украинские СМИ сообщали, что во вторник и в среду по всей страны прошли акции протестов против приятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП. Выехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук сообщил, что новые митинги запланированы и на четверг. Украинское издание "Страна.ua" писало, что на Украине очень много недовольных Зеленским и протесты в стране скорее всего продолжатся и усилятся.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП. Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
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Директор департамента коммуникаций Международно фонда (МВФ) Джули Козак заявила, что фонд обеспокоен в связи с изменениями в украинском антикоррупционном законодательстве, которые могут негативно сказаться на макроэкономической стабильности страны.
Новым проектом закона "О внесении изменений в уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры" предлагается отменить ряд изменений относительно роли САП. В частности, руководителю САП возвращается статус руководителя органа прокуратуры.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийРуслан СтефанчукАртем ДмитрукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСтрана.ua
 
 
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