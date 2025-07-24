https://ria.ru/20250724/rada-2031272803.html

В Раде не смогли назвать дату рассмотрения законопроекта о НАБУ и САП

В Раде не смогли назвать дату рассмотрения законопроекта о НАБУ и САП - РИА Новости, 24.07.2025

В Раде не смогли назвать дату рассмотрения законопроекта о НАБУ и САП

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что поданный Владимиром Зеленским законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T22:12:00+03:00

2025-07-24T22:12:00+03:00

2025-07-24T22:12:00+03:00

в мире

украина

владимир зеленский

руслан стефанчук

артем дмитрук

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

верховная рада украины

страна.ua

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что поданный Владимиром Зеленским законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании, точная дата которого пока неизвестна. Ранее в четверг Зеленский на фоне массового протестов по всей Украине против подписанного им закона, лишающего независимости НАБУ и САП, заявил, что согласовал законопроект, который якобы укрепит независимость этих ведомств. Согласно документам на сайте Рады, законопроект был внесен в четверг. "Документ будет рассмотрен парламентом на ближайшем пленарном заседании", - приводит слова Стефанчука украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале, при этом он не уточнил даты ближайшего заседания. Известно, что украинский парламент на каникулах до 19 августа. Украинские СМИ сообщали, что во вторник и в среду по всей страны прошли акции протестов против приятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП. Выехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук сообщил, что новые митинги запланированы и на четверг. Украинское издание "Страна.ua" писало, что на Украине очень много недовольных Зеленским и протесты в стране скорее всего продолжатся и усилятся. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП. Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ. Директор департамента коммуникаций Международно фонда (МВФ) Джули Козак заявила, что фонд обеспокоен в связи с изменениями в украинском антикоррупционном законодательстве, которые могут негативно сказаться на макроэкономической стабильности страны. Новым проектом закона "О внесении изменений в уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры" предлагается отменить ряд изменений относительно роли САП. В частности, руководителю САП возвращается статус руководителя органа прокуратуры.

https://ria.ru/20250724/zelenskiy-2031268248.html

https://ria.ru/20250724/kiev-2031049371.html

https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030949187.html

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