https://ria.ru/20250724/rada-2031111134.html

В Раде зарегистрировали законопроект о снятии ограничений с НАБУ

В Раде зарегистрировали законопроект о снятии ограничений с НАБУ - РИА Новости, 24.07.2025

В Раде зарегистрировали законопроект о снятии ограничений с НАБУ

Законопроект о снятии ограничений с Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) зарегистрирован в... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T12:39:00+03:00

2025-07-24T12:39:00+03:00

2025-07-24T12:39:00+03:00

в мире

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львов

ярослав юрчишин

владимир зеленский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

верховная рада украины

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Законопроект о снятии ограничений с Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) зарегистрирован в Раде, голосование возможно уже в пятницу, заявил украинский депутат Ярослав Юрчишин. "Закон о возвращении независимости НАБУ и САП подписали 48 депутатов из разных фракций. Регистрируем. Завтра можно голосовать", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Юрчишина в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств. Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в конституционном суде. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.*запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20241017/zelenskiy--1978552945.html

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в мире, киев, россия, львов, ярослав юрчишин, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины