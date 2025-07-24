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В Раде зарегистрировали законопроект о снятии ограничений с НАБУ - РИА Новости, 24.07.2025
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12:39 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/rada-2031111134.html
В Раде зарегистрировали законопроект о снятии ограничений с НАБУ
В Раде зарегистрировали законопроект о снятии ограничений с НАБУ - РИА Новости, 24.07.2025
В Раде зарегистрировали законопроект о снятии ограничений с НАБУ
Законопроект о снятии ограничений с Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) зарегистрирован в... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:39:00+03:00
2025-07-24T12:39:00+03:00
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ярослав юрчишин
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Законопроект о снятии ограничений с Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) зарегистрирован в Раде, голосование возможно уже в пятницу, заявил украинский депутат Ярослав Юрчишин. "Закон о возвращении независимости НАБУ и САП подписали 48 депутатов из разных фракций. Регистрируем. Завтра можно голосовать", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Юрчишина в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств. Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в конституционном суде. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.*запрещена в РФ как экстремистская
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в мире, киев, россия, львов, ярослав юрчишин, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины
В мире, Киев, Россия, Львов, Ярослав Юрчишин, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины
В Раде зарегистрировали законопроект о снятии ограничений с НАБУ

Депутаты Рады в пятницу проголосуют за законопроект о снятии ограничений с НАБУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Законопроект о снятии ограничений с Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) зарегистрирован в Раде, голосование возможно уже в пятницу, заявил украинский депутат Ярослав Юрчишин.
"Закон о возвращении независимости НАБУ и САП подписали 48 депутатов из разных фракций. Регистрируем. Завтра можно голосовать", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Юрчишина в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств. Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в конституционном суде.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
*запрещена в РФ как экстремистская
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В миреКиевРоссияЛьвовЯрослав ЮрчишинВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада Украины
 
 
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