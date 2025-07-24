https://ria.ru/20250724/pvo-2031116155.html

Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью

Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью - РИА Новости, 24.07.2025

Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью

Дежурные средства российской ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T12:50:00+03:00

2025-07-24T12:50:00+03:00

2025-07-24T12:50:00+03:00

безопасность

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "24 июля т.г. в период с 8.20 мск до 11.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)