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Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью
Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью - РИА Новости, 24.07.2025
Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:50:00+03:00
2025-07-24T12:50:00+03:00
2025-07-24T12:50:00+03:00
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "24 июля т.г. в период с 8.20 мск до 11.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью
МО РФ: ПВО сбила 2 БПЛА ВСУ над Белгородской областью