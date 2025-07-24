https://ria.ru/20250724/pvo-2031038044.html

ПВО за ночь сбила 39 дронов ВСУ

ПВО за ночь сбила 39 дронов ВСУ - РИА Новости, 24.07.2025

ПВО за ночь сбила 39 дронов ВСУ

ПВО за ночь сбила 39 украинских дронов в южной части России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T07:59:00+03:00

2025-07-24T07:59:00+03:00

2025-07-24T09:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

черное море

краснодарский край

вооруженные силы украины

азовское море

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 39 украинских дронов в южной части России, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи с 20:40 мск 23.07 до 01:40 мск 24.07 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.В частности:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

черное море

краснодарский край

азовское море

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2025

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безопасность, россия, черное море, краснодарский край, вооруженные силы украины, азовское море, министерство обороны рф (минобороны рф)