https://ria.ru/20250724/pvo-2031038044.html
ПВО за ночь сбила 39 дронов ВСУ
ПВО за ночь сбила 39 дронов ВСУ - РИА Новости, 24.07.2025
ПВО за ночь сбила 39 дронов ВСУ
ПВО за ночь сбила 39 украинских дронов в южной части России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T07:59:00+03:00
2025-07-24T07:59:00+03:00
2025-07-24T09:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 39 украинских дронов в южной части России, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи с 20:40 мск 23.07 до 01:40 мск 24.07 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.В частности:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, черное море, краснодарский край, вооруженные силы украины, азовское море, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Черное море, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины, Азовское море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)