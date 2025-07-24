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ПВО сбила три украинских беспилотника над Крымом и Белгородской областью
ПВО сбила три украинских беспилотника над Крымом и Белгородской областью - РИА Новости, 24.07.2025
ПВО сбила три украинских беспилотника над Крымом и Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО утром в четверг сбили три украинских беспилотника над Крымом и Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T08:15:00+03:00
2025-07-24T08:15:00+03:00
2025-07-24T08:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика крым
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром в четверг сбили три украинских беспилотника над Крымом и Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "24 июля с 6.20 мск до 07.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два – над территорией Республики Крым и один – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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республика крым
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республика крым, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ПВО сбила три украинских беспилотника над Крымом и Белгородской областью
Силы ПВО сбили 3 украинских беспилотника над Крымом и Белгородской областью