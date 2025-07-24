Губернатор Архангельская области отчитался Путину о помощи новым регионам
Цыбульский: Архангельская область провела восстановительные работы в Запорожье
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи
Президент России Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Архангельская область провела 34 мероприятия в рамках восстановительных работ на подшефной территории: Запорожской области, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Александр Цыбульский.
Путин в четверг прилетел в Архангельскую область, где, в том числе, провел встречу с губернатором.
"Мы продолжаем работу с нашим подшефным регионом: с Запорожской областью. Уже 34 мероприятия провели - это объекты капремонта, теплоснабжение, МФЦ", - сказал Цыбульский.
Глава региона рассказал, что в Архангельскую область ранее приезжал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и ознакомился с работой местных предприятий.
"Договорились еще с ним (Балицким - ред.), что медицинский информационно-аналитический центр - наш референс-центр - сейчас будет забирать все снимки, которые делаются в Запорожской области, дистанционно здесь проводить анализ с использованием искусственного интеллекта и уже отдавать им туда, (что важно - ред.) с учетом нехватки некоторых районных врачей, полностью заключение по тем исследованиям, которые там делаются", - добавил Цыбульский.
Запорожская область - регион Российской Федерации, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.