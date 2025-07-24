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Губернатор Архангельская области отчитался Путину о помощи новым регионам - РИА Новости, 24.07.2025
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21:43 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/putin-2031270845.html
Губернатор Архангельская области отчитался Путину о помощи новым регионам
Губернатор Архангельская области отчитался Путину о помощи новым регионам - РИА Новости, 24.07.2025
Губернатор Архангельская области отчитался Путину о помощи новым регионам
Архангельская область провела 34 мероприятия в рамках восстановительных работ на подшефной территории: Запорожской области, сообщил президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T21:43:00+03:00
2025-07-24T21:43:00+03:00
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россия
александр цыбульский
владимир путин
евгений балицкий
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Архангельская область провела 34 мероприятия в рамках восстановительных работ на подшефной территории: Запорожской области, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Александр Цыбульский. Путин в четверг прилетел в Архангельскую область, где, в том числе, провел встречу с губернатором. "Мы продолжаем работу с нашим подшефным регионом: с Запорожской областью. Уже 34 мероприятия провели - это объекты капремонта, теплоснабжение, МФЦ", - сказал Цыбульский. Глава региона рассказал, что в Архангельскую область ранее приезжал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и ознакомился с работой местных предприятий. "Договорились еще с ним (Балицким - ред.), что медицинский информационно-аналитический центр - наш референс-центр - сейчас будет забирать все снимки, которые делаются в Запорожской области, дистанционно здесь проводить анализ с использованием искусственного интеллекта и уже отдавать им туда, (что важно - ред.) с учетом нехватки некоторых районных врачей, полностью заключение по тем исследованиям, которые там делаются", - добавил Цыбульский. Запорожская область - регион Российской Федерации, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250724/putin-2031262196.html
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запорожская область, архангельская область, россия, александр цыбульский, владимир путин, евгений балицкий, общество
Запорожская область, Архангельская область, Россия, Александр Цыбульский, Владимир Путин, Евгений Балицкий, Общество
Губернатор Архангельская области отчитался Путину о помощи новым регионам

Цыбульский: Архангельская область провела восстановительные работы в Запорожье

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи
Президент России Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Архангельская область провела 34 мероприятия в рамках восстановительных работ на подшефной территории: Запорожской области, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Александр Цыбульский.
Путин в четверг прилетел в Архангельскую область, где, в том числе, провел встречу с губернатором.
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"Мы продолжаем работу с нашим подшефным регионом: с Запорожской областью. Уже 34 мероприятия провели - это объекты капремонта, теплоснабжение, МФЦ", - сказал Цыбульский.
Глава региона рассказал, что в Архангельскую область ранее приезжал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и ознакомился с работой местных предприятий.
"Договорились еще с ним (Балицким - ред.), что медицинский информационно-аналитический центр - наш референс-центр - сейчас будет забирать все снимки, которые делаются в Запорожской области, дистанционно здесь проводить анализ с использованием искусственного интеллекта и уже отдавать им туда, (что важно - ред.) с учетом нехватки некоторых районных врачей, полностью заключение по тем исследованиям, которые там делаются", - добавил Цыбульский.
Запорожская область - регион Российской Федерации, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Запорожская областьАрхангельская областьРоссияАлександр ЦыбульскийВладимир ПутинЕвгений БалицкийОбщество
 
 
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