https://ria.ru/20250724/putin-2031270845.html

Губернатор Архангельская области отчитался Путину о помощи новым регионам

Губернатор Архангельская области отчитался Путину о помощи новым регионам - РИА Новости, 24.07.2025

Губернатор Архангельская области отчитался Путину о помощи новым регионам

Архангельская область провела 34 мероприятия в рамках восстановительных работ на подшефной территории: Запорожской области, сообщил президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T21:43:00+03:00

2025-07-24T21:43:00+03:00

2025-07-24T21:43:00+03:00

запорожская область

архангельская область

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александр цыбульский

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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Архангельская область провела 34 мероприятия в рамках восстановительных работ на подшефной территории: Запорожской области, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Александр Цыбульский. Путин в четверг прилетел в Архангельскую область, где, в том числе, провел встречу с губернатором. "Мы продолжаем работу с нашим подшефным регионом: с Запорожской областью. Уже 34 мероприятия провели - это объекты капремонта, теплоснабжение, МФЦ", - сказал Цыбульский. Глава региона рассказал, что в Архангельскую область ранее приезжал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и ознакомился с работой местных предприятий. "Договорились еще с ним (Балицким - ред.), что медицинский информационно-аналитический центр - наш референс-центр - сейчас будет забирать все снимки, которые делаются в Запорожской области, дистанционно здесь проводить анализ с использованием искусственного интеллекта и уже отдавать им туда, (что важно - ред.) с учетом нехватки некоторых районных врачей, полностью заключение по тем исследованиям, которые там делаются", - добавил Цыбульский. Запорожская область - регион Российской Федерации, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250724/putin-2031262196.html

https://ria.ru/20250703/putin-2026976514.html

запорожская область

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запорожская область, архангельская область, россия, александр цыбульский, владимир путин, евгений балицкий, общество