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Путин поручил заняться вопросами онкозаболеваний в Архангельской области - РИА Новости, 24.07.2025
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21:17 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/putin-2031269127.html
Путин поручил заняться вопросами онкозаболеваний в Архангельской области
Путин поручил заняться вопросами онкозаболеваний в Архангельской области - РИА Новости, 24.07.2025
Путин поручил заняться вопросами онкозаболеваний в Архангельской области
Президент России Владимир Путин поручил губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому заняться вопросами, связанными с онкологическими заболеваниями... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T21:17:00+03:00
2025-07-24T21:17:00+03:00
общество
архангельская область
россия
владимир путин
александр цыбульский
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому заняться вопросами, связанными с онкологическими заболеваниями в регионе. Путин в четверг прилетел в Архангельскую область, где в том числе провел встречу с главой региона. "Онкологией надо позаниматься", - обратил внимание Путин в ходе встречи. Цыбульский заверил, что в регионе за последние 5 лет растет выявляемость онкологических заболеваний, за счет чего растет и статистика.
https://ria.ru/20250218/putin-2000164051.html
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общество, архангельская область, россия, владимир путин, александр цыбульский
Общество, Архангельская область, Россия, Владимир Путин, Александр Цыбульский
Путин поручил заняться вопросами онкозаболеваний в Архангельской области

Путин поручил Цыбульскому заняться вопросами онкозаболеваний в регионе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи
Президент России Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому заняться вопросами, связанными с онкологическими заболеваниями в регионе.
Путин в четверг прилетел в Архангельскую область, где в том числе провел встречу с главой региона.
"Онкологией надо позаниматься", - обратил внимание Путин в ходе встречи.
Цыбульский заверил, что в регионе за последние 5 лет растет выявляемость онкологических заболеваний, за счет чего растет и статистика.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Путин отметил успехи российской медицины в борьбе с онкологией
18 февраля, 20:55
 
ОбществоАрхангельская областьРоссияВладимир ПутинАлександр Цыбульский
 
 
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