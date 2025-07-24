https://ria.ru/20250724/putin-2031269127.html

Путин поручил заняться вопросами онкозаболеваний в Архангельской области

Путин поручил заняться вопросами онкозаболеваний в Архангельской области - РИА Новости, 24.07.2025

Путин поручил заняться вопросами онкозаболеваний в Архангельской области

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому заняться вопросами, связанными с онкологическими заболеваниями... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T21:17:00+03:00

2025-07-24T21:17:00+03:00

2025-07-24T21:17:00+03:00

общество

архангельская область

россия

владимир путин

александр цыбульский

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому заняться вопросами, связанными с онкологическими заболеваниями в регионе. Путин в четверг прилетел в Архангельскую область, где в том числе провел встречу с главой региона. "Онкологией надо позаниматься", - обратил внимание Путин в ходе встречи. Цыбульский заверил, что в регионе за последние 5 лет растет выявляемость онкологических заболеваний, за счет чего растет и статистика.

https://ria.ru/20250218/putin-2000164051.html

архангельская область

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общество, архангельская область, россия, владимир путин, александр цыбульский