https://ria.ru/20250724/putin-2031253554.html

Путин поддержал идею создания приложения для помощи ветеранам СВО

Путин поддержал идею создания приложения для помощи ветеранам СВО - РИА Новости, 24.07.2025

Путин поддержал идею создания приложения для помощи ветеранам СВО

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания приложения для возвращения ветеранов специальной военной операции к мирной жизни, губернатор Архангельской... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T19:54:00+03:00

2025-07-24T19:54:00+03:00

2025-07-24T19:54:00+03:00

общество

россия

архангельская область

северодвинск

владимир путин

александр цыбульский

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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания приложения для возвращения ветеранов специальной военной операции к мирной жизни, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сообщил главе государства, что программа совмещена с мессенджером MAX и будет запущена в ближайшее время. В ходе встречи в Северодвинске Цыбульский рассказал Путину о разработке "цифрового маршрута возвращения к мирной жизни". Как пояснил губернатор, это приложение, благодаря которому власти региона смогут получать информацию в том числе о ходе реабилитации ветеранов, а они, в свою очередь, смогут онлайн отправлять свои замечания и просьбы. Цыбульский сообщил, что приложение совмещено с мессенджером MAX и будет запущено в ближайшее время. "Очень хорошая идея. Надо только чтобы практика состоялась", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250421/putin-2012544795.html

россия

архангельская область

северодвинск

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общество, россия, архангельская область, северодвинск, владимир путин, александр цыбульский