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Путин поддержал идею создания приложения для помощи ветеранам СВО - РИА Новости, 24.07.2025
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19:54 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/putin-2031253554.html
Путин поддержал идею создания приложения для помощи ветеранам СВО
Путин поддержал идею создания приложения для помощи ветеранам СВО - РИА Новости, 24.07.2025
Путин поддержал идею создания приложения для помощи ветеранам СВО
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания приложения для возвращения ветеранов специальной военной операции к мирной жизни, губернатор Архангельской... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T19:54:00+03:00
2025-07-24T19:54:00+03:00
общество
россия
архангельская область
северодвинск
владимир путин
александр цыбульский
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания приложения для возвращения ветеранов специальной военной операции к мирной жизни, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сообщил главе государства, что программа совмещена с мессенджером MAX и будет запущена в ближайшее время. В ходе встречи в Северодвинске Цыбульский рассказал Путину о разработке "цифрового маршрута возвращения к мирной жизни". Как пояснил губернатор, это приложение, благодаря которому власти региона смогут получать информацию в том числе о ходе реабилитации ветеранов, а они, в свою очередь, смогут онлайн отправлять свои замечания и просьбы. Цыбульский сообщил, что приложение совмещено с мессенджером MAX и будет запущено в ближайшее время. "Очень хорошая идея. Надо только чтобы практика состоялась", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250421/putin-2012544795.html
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общество, россия, архангельская область, северодвинск, владимир путин, александр цыбульский
Общество, Россия, Архангельская область, Северодвинск, Владимир Путин, Александр Цыбульский
Путин поддержал идею создания приложения для помощи ветеранам СВО

Путин поддержал создание приложения для возвращения ветеранов СВО к мирной жизни

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания приложения для возвращения ветеранов специальной военной операции к мирной жизни, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сообщил главе государства, что программа совмещена с мессенджером MAX и будет запущена в ближайшее время.
В ходе встречи в Северодвинске Цыбульский рассказал Путину о разработке "цифрового маршрута возвращения к мирной жизни". Как пояснил губернатор, это приложение, благодаря которому власти региона смогут получать информацию в том числе о ходе реабилитации ветеранов, а они, в свою очередь, смогут онлайн отправлять свои замечания и просьбы.
Цыбульский сообщил, что приложение совмещено с мессенджером MAX и будет запущено в ближайшее время.
"Очень хорошая идея. Надо только чтобы практика состоялась", - сказал Путин.
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ОбществоРоссияАрхангельская областьСеверодвинскВладимир ПутинАлександр Цыбульский
 
 
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