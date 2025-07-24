https://ria.ru/20250724/putin-2031245826.html

Путин встретился с главой ВТБ

Путин встретился с главой ВТБ - РИА Новости, 24.07.2025

Путин встретился с главой ВТБ

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой ВТБ Андреем Костиным в Северодвинске в четверг. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T19:13:00+03:00

2025-07-24T19:13:00+03:00

2025-07-24T19:58:00+03:00

россия

северодвинск

архангельская область

андрей костин (банкир)

владимир путин

александр цыбульский

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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с главой ВТБ Андреем Костиным в Северодвинске в четверг. Костин в ходе встречи рассказал, что в 2025 году ОСК планирует сдать свыше 50 военных и гражданских судов, это наибольшее количество за все 18 лет существования ОСК. Также ведется работа по модернизации и развитию производственных мощностей, отметил Костин. Предприятие успешно работает по гособоронзаказу, добавил глава ВТБ. Большим событием он назвал завершение ремонта крейсера "Нахимов", который, по словам Костина, в ближайший период может быть введен в боевой состав ВМФ РФ."Судя по всему, не зря я в свое время попросил ВТБ подключиться к работе ОСК", - сказал Путин.Ранее глава государства провел совещание по развитию подводных сил ВМФ РФ, принял участие в церемонии поднятия флага над атомным подводным крейсером "Князь Пожарский", а также встретился с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

https://ria.ru/20250318/kostin-2005769408.html

россия

северодвинск

архангельская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

россия, северодвинск, архангельская область, андрей костин (банкир), владимир путин, александр цыбульский