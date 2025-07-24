https://ria.ru/20250724/putin-2031245826.html
Путин встретился с главой ВТБ
Путин встретился с главой ВТБ - РИА Новости, 24.07.2025
Путин встретился с главой ВТБ
Президент РФ Владимир Путин встретился с главой ВТБ Андреем Костиным в Северодвинске в четверг. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T19:13:00+03:00
2025-07-24T19:13:00+03:00
2025-07-24T19:58:00+03:00
россия
северодвинск
архангельская область
андрей костин (банкир)
владимир путин
александр цыбульский
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с главой ВТБ Андреем Костиным в Северодвинске в четверг. Костин в ходе встречи рассказал, что в 2025 году ОСК планирует сдать свыше 50 военных и гражданских судов, это наибольшее количество за все 18 лет существования ОСК. Также ведется работа по модернизации и развитию производственных мощностей, отметил Костин. Предприятие успешно работает по гособоронзаказу, добавил глава ВТБ. Большим событием он назвал завершение ремонта крейсера "Нахимов", который, по словам Костина, в ближайший период может быть введен в боевой состав ВМФ РФ."Судя по всему, не зря я в свое время попросил ВТБ подключиться к работе ОСК", - сказал Путин.Ранее глава государства провел совещание по развитию подводных сил ВМФ РФ, принял участие в церемонии поднятия флага над атомным подводным крейсером "Князь Пожарский", а также встретился с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.
https://ria.ru/20250318/kostin-2005769408.html
россия
северодвинск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, северодвинск, архангельская область, андрей костин (банкир), владимир путин, александр цыбульский
Россия, Северодвинск, Архангельская область, Андрей Костин (банкир), Владимир Путин, Александр Цыбульский
Путин встретился с главой ВТБ
Владимир Путин встретился в Северодвинске с главой ВТБ Костиным
СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с главой ВТБ Андреем Костиным в Северодвинске в четверг.
Костин в ходе встречи рассказал, что в 2025 году ОСК планирует сдать свыше 50 военных и гражданских судов, это наибольшее количество за все 18 лет существования ОСК. Также ведется работа по модернизации и развитию производственных мощностей, отметил Костин. Предприятие успешно работает по гособоронзаказу, добавил глава ВТБ. Большим событием он назвал завершение ремонта крейсера "Нахимов", который, по словам Костина, в ближайший период может быть введен в боевой состав ВМФ РФ.
"Судя по всему, не зря я в свое время попросил ВТБ подключиться к работе ОСК", - сказал Путин.
Ранее глава государства провел совещание по развитию подводных сил ВМФ РФ, принял участие в церемонии поднятия флага над атомным подводным крейсером "Князь Пожарский", а также встретился с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.