https://ria.ru/20250724/putin-2031243011.html

Путин попросил доложить о создании атомной подлодки пятого поколения

Путин попросил доложить о создании атомной подлодки пятого поколения - РИА Новости, 24.07.2025

Путин попросил доложить о создании атомной подлодки пятого поколения

Президент России Владимир Путин попросил доложить, как продвигается работа по реализации программы по созданию атомной подводной лодки стратегического... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T18:58:00+03:00

2025-07-24T18:58:00+03:00

2025-07-24T20:17:00+03:00

безопасность

россия

архангельская область

владимир путин

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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил доложить, как продвигается работа по реализации программы по созданию атомной подводной лодки стратегического назначения пятого поколения. В ходе рабочей поездки в Архангельскую область Путин провел совещание по развитию подводных сил ВМФ РФ. "В прошлом (2024 - ред.) году мы утвердили комплексную целевую программу по созданию подводной лодки стратегического назначения нового, уже пятого поколения. И сегодня хотел бы услышать, как продвигается работа по реализации данной программы", - сказал Путин. Также глава государства отметил, что идет строительство неатомных подводных лодок проекта 677. "Прошу сегодня доложить, как идёт серийный выпуск лодок этого проекта", - добавил президент. Проект АПЛ пятого поколения получил название "Хаски". Субмарины этого типа, согласно проекту, должны объединить в себе возможности стратегической и многоцелевой подлодки и предназначаться для стратегического сдерживания и уничтожения судов противника, а также нанесения ударов высокоточным оружием по наземным целям.

https://ria.ru/20250724/putin-2031218236.html

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безопасность, россия, архангельская область, владимир путин