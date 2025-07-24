https://ria.ru/20250724/putin-2031241133.html

Путин назвал повышение потенциала неатомных подлодок актуальным

Путин назвал повышение потенциала неатомных подлодок актуальным - РИА Новости, 24.07.2025

Путин назвал повышение потенциала неатомных подлодок актуальным

Повышение потенциала неатомных подводных лодок остается актуальной задачей в России, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T18:43:00+03:00

2025-07-24T18:43:00+03:00

2025-07-24T18:43:00+03:00

безопасность

россия

владимир путин

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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Повышение потенциала неатомных подводных лодок остается актуальной задачей в России, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Актуальной задачей остается повышение потенциала неатомных подводных лодок. Они оснащены ракетным комплексом "Калибр" и сегодня несут боевую вахту на всех флотах", - сказал Путин на совещании по развитию подводных сил военно-морского флота России.

https://ria.ru/20250724/putin-2031234116.html

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2025

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безопасность, россия, владимир путин