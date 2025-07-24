https://ria.ru/20250724/putin-2031241133.html
Путин назвал повышение потенциала неатомных подлодок актуальным
Путин назвал повышение потенциала неатомных подлодок актуальным - РИА Новости, 24.07.2025
Путин назвал повышение потенциала неатомных подлодок актуальным
Повышение потенциала неатомных подводных лодок остается актуальной задачей в России, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T18:43:00+03:00
2025-07-24T18:43:00+03:00
2025-07-24T18:43:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Повышение потенциала неатомных подводных лодок остается актуальной задачей в России, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Актуальной задачей остается повышение потенциала неатомных подводных лодок. Они оснащены ракетным комплексом "Калибр" и сегодня несут боевую вахту на всех флотах", - сказал Путин на совещании по развитию подводных сил военно-морского флота России.
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин назвал повышение потенциала неатомных подлодок актуальным
Путин: неатомные подводные лодки несут боевую вахту на всех флотах