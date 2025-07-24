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Путин назвал повышение потенциала неатомных подлодок актуальным - РИА Новости, 24.07.2025
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18:43 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/putin-2031241133.html
Путин назвал повышение потенциала неатомных подлодок актуальным
Путин назвал повышение потенциала неатомных подлодок актуальным - РИА Новости, 24.07.2025
Путин назвал повышение потенциала неатомных подлодок актуальным
Повышение потенциала неатомных подводных лодок остается актуальной задачей в России, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T18:43:00+03:00
2025-07-24T18:43:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Повышение потенциала неатомных подводных лодок остается актуальной задачей в России, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Актуальной задачей остается повышение потенциала неатомных подводных лодок. Они оснащены ракетным комплексом "Калибр" и сегодня несут боевую вахту на всех флотах", - сказал Путин на совещании по развитию подводных сил военно-морского флота России.
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин назвал повышение потенциала неатомных подлодок актуальным

Путин: неатомные подводные лодки несут боевую вахту на всех флотах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / POOL
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Повышение потенциала неатомных подводных лодок остается актуальной задачей в России, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Актуальной задачей остается повышение потенциала неатомных подводных лодок. Они оснащены ракетным комплексом "Калибр" и сегодня несут боевую вахту на всех флотах", - сказал Путин на совещании по развитию подводных сил военно-морского флота России.
Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Архангельскую область проводит совещание о стратегии развития подводных сил ВМФ РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Путин заявил о необходимости современного флота в России
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