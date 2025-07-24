https://ria.ru/20250724/putin-2031234116.html
Путин заявил о необходимости современного флота в России
Путин заявил о необходимости современного флота в России - РИА Новости, 24.07.2025
Путин заявил о необходимости современного флота в России
Россия должна иметь современный, хорошо оснащенный флот, способный адекватно ответить на нынешние и будущие угрозы и риски, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T18:16:00+03:00
2025-07-24T18:16:00+03:00
2025-07-24T20:33:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Россия должна иметь современный, хорошо оснащенный флот, способный адекватно ответить на нынешние и будущие угрозы и риски, заявил президент РФ Владимир Путин. "Не раз отмечал и повторю: у нас должен быть современный, хорошо оснащенный флот, способный адекватно ответить и на сегодняшние, и на будущие угрозы и риски", - сказал президент на совещании по развитию подводных сил ВМФ.
https://ria.ru/20250328/putin-2007827927.html
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о необходимости современного флота в России
Путин: Россия должна иметь современный, хорошо оснащенный флот