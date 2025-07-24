https://ria.ru/20250724/putin-2031218359.html
Путин рассказал о пополнении морских ядерных сил
Путин рассказал о пополнении морских ядерных сил - РИА Новости, 24.07.2025
Путин рассказал о пополнении морских ядерных сил
Четыре атомные подводные лодки (АПЛ) проекта "Борей-А" пополнят морские ядерные силы РФ в ближайшие годы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T17:46:00+03:00
2025-07-24T17:46:00+03:00
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Четыре атомные подводные лодки (АПЛ) проекта "Борей-А" пополнят морские ядерные силы РФ в ближайшие годы, заявил президент России Владимир Путин. "В ближайшие годы наши морские ядерные силы в плановом порядке пополнят еще четыре подводные лодки проекта "Борей-А". Две из них на стадии строительства находятся. Эти стратегические подводные лодки последнего поколения вооружены баллистическими ракетами "Булава", а также другим современным оружием", - сказал Путин на совещании о стратегии развития подводных сил ВМФ РФ.
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безопасность, россия, владимир путин, вмф рф
Безопасность, Россия, Владимир Путин, ВМФ РФ
Путин рассказал о пополнении морских ядерных сил
Путин: четыре АПЛ "Борей-А" пополнят морские ядерные силы в ближайшие годы