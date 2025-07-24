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Путин рассказал о технологии, которая определит завтрашний день ВМФ
Путин рассказал о технологии, которая определит завтрашний день ВМФ - РИА Новости, 24.07.2025
Путин рассказал о технологии, которая определит завтрашний день ВМФ
Морские роботизированные комплексы во многом определят завтрашний день ВМФ, важнейшая задача - обеспечить первенство России в этой области, заявил президент... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T17:46:00+03:00
2025-07-24T17:46:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Морские роботизированные комплексы во многом определят завтрашний день ВМФ, важнейшая задача - обеспечить первенство России в этой области, заявил президент России Владимир Путин. "Последнее, что бы хотел обсудить, это перспективные разработки в области подводных морских, многофункциональных, роботизированных комплексов. Очевидно, что именно это окружение во многом определит завтрашний день ВМФ. Поэтому важнейшая задача - обеспечить наше первенство в этой области", - сказал Путин во время совещания о стратегии развития подводных сил ВМФ РФ.
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россия, владимир путин, вмф рф, технологии, роботы
Россия, Владимир Путин, ВМФ РФ, Технологии, Роботы
Путин рассказал о технологии, которая определит завтрашний день ВМФ
Путин: морские роботизированные комплексы определят завтрашний день ВМФ