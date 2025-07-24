https://ria.ru/20250724/putin-2031218236.html

Путин рассказал о технологии, которая определит завтрашний день ВМФ

Путин рассказал о технологии, которая определит завтрашний день ВМФ - РИА Новости, 24.07.2025

Путин рассказал о технологии, которая определит завтрашний день ВМФ

Морские роботизированные комплексы во многом определят завтрашний день ВМФ, важнейшая задача - обеспечить первенство России в этой области, заявил президент... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T17:46:00+03:00

2025-07-24T17:46:00+03:00

2025-07-24T20:50:00+03:00

россия

владимир путин

вмф рф

технологии

роботы

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Морские роботизированные комплексы во многом определят завтрашний день ВМФ, важнейшая задача - обеспечить первенство России в этой области, заявил президент России Владимир Путин. "Последнее, что бы хотел обсудить, это перспективные разработки в области подводных морских, многофункциональных, роботизированных комплексов. Очевидно, что именно это окружение во многом определит завтрашний день ВМФ. Поэтому важнейшая задача - обеспечить наше первенство в этой области", - сказал Путин во время совещания о стратегии развития подводных сил ВМФ РФ.

https://ria.ru/20250724/putin-2031202749.html

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россия, владимир путин, вмф рф, технологии, роботы