https://ria.ru/20250724/putin-2031216099.html
Путин вручил складень с иконой святого экипажу АПЛ "Князь Пожарский"
Путин вручил складень с иконой святого экипажу АПЛ "Князь Пожарский" - РИА Новости, 24.07.2025
Путин вручил складень с иконой святого экипажу АПЛ "Князь Пожарский"
Президент РФ Владимир Путин вручил экипажу атомной подлодки "Князь Пожарский" складень с иконой святого Александра Невского. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T17:39:00+03:00
2025-07-24T17:39:00+03:00
2025-07-24T22:39:00+03:00
религия
россия
владимир путин
александр невский
вмф рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031219377_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_607fd925d7c56bb4f696d79842111b4c.jpg
СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вручил экипажу атомной подлодки "Князь Пожарский" складень с иконой святого Александра Невского. По завершении церемонии поднятия флага над подводным ракетоносцем "Князь Пожарский" президент сфотографировался с экипажем корабля. После этого Путин вручил им складень с иконой святого Александра Невского. Подарок был упакован в деревянную коробку, изнутри обшитую сиреневым атласом. Командир судна поблагодарил главу государства за подарок.
https://ria.ru/20250724/putin-2031202749.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031219377_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_59159819f71e1de71e071093060e1b10.jpg
Путин вручает экипажу атомной подлодки "Князь Пожарский" складень с иконой святого Александра Невского
Путин вручает экипажу атомной подлодки "Князь Пожарский" складень с иконой святого Александра Невского.
2025-07-24T17:39
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, александр невский, вмф рф
Религия, Россия, Владимир Путин, Александр Невский, ВМФ РФ
Путин вручил складень с иконой святого экипажу АПЛ "Князь Пожарский"
Путин вручил складень с иконой Александра Невского экипажу АПЛ "Князь Пожарский"