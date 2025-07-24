https://ria.ru/20250724/putin-2031216099.html

Путин вручил складень с иконой святого экипажу АПЛ "Князь Пожарский"

Путин вручил складень с иконой святого экипажу АПЛ "Князь Пожарский" - РИА Новости, 24.07.2025

Путин вручил складень с иконой святого экипажу АПЛ "Князь Пожарский"

Президент РФ Владимир Путин вручил экипажу атомной подлодки "Князь Пожарский" складень с иконой святого Александра Невского. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T17:39:00+03:00

2025-07-24T17:39:00+03:00

2025-07-24T22:39:00+03:00

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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вручил экипажу атомной подлодки "Князь Пожарский" складень с иконой святого Александра Невского. По завершении церемонии поднятия флага над подводным ракетоносцем "Князь Пожарский" президент сфотографировался с экипажем корабля. После этого Путин вручил им складень с иконой святого Александра Невского. Подарок был упакован в деревянную коробку, изнутри обшитую сиреневым атласом. Командир судна поблагодарил главу государства за подарок.

https://ria.ru/20250724/putin-2031202749.html

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Путин вручает экипажу атомной подлодки "Князь Пожарский" складень с иконой святого Александра Невского Путин вручает экипажу атомной подлодки "Князь Пожарский" складень с иконой святого Александра Невского. 2025-07-24T17:39 true PT0M28S

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