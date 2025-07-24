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Путин вручил складень с иконой святого экипажу АПЛ "Князь Пожарский" - РИА Новости, 24.07.2025
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Религия
 
17:39 24.07.2025 (обновлено: 22:39 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/putin-2031216099.html
Путин вручил складень с иконой святого экипажу АПЛ "Князь Пожарский"
Путин вручил складень с иконой святого экипажу АПЛ "Князь Пожарский" - РИА Новости, 24.07.2025
Путин вручил складень с иконой святого экипажу АПЛ "Князь Пожарский"
Президент РФ Владимир Путин вручил экипажу атомной подлодки "Князь Пожарский" складень с иконой святого Александра Невского. РИА Новости, 24.07.2025
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вручил экипажу атомной подлодки "Князь Пожарский" складень с иконой святого Александра Невского. По завершении церемонии поднятия флага над подводным ракетоносцем "Князь Пожарский" президент сфотографировался с экипажем корабля. После этого Путин вручил им складень с иконой святого Александра Невского. Подарок был упакован в деревянную коробку, изнутри обшитую сиреневым атласом. Командир судна поблагодарил главу государства за подарок.
https://ria.ru/20250724/putin-2031202749.html
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Путин вручает экипажу атомной подлодки "Князь Пожарский" складень с иконой святого Александра Невского
Путин вручает экипажу атомной подлодки "Князь Пожарский" складень с иконой святого Александра Невского.
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Религия, Россия, Владимир Путин, Александр Невский, ВМФ РФ
Путин вручил складень с иконой святого экипажу АПЛ "Князь Пожарский"

Путин вручил складень с иконой Александра Невского экипажу АПЛ "Князь Пожарский"

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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вручил экипажу атомной подлодки "Князь Пожарский" складень с иконой святого Александра Невского.
По завершении церемонии поднятия флага над подводным ракетоносцем "Князь Пожарский" президент сфотографировался с экипажем корабля.
После этого Путин вручил им складень с иконой святого Александра Невского. Подарок был упакован в деревянную коробку, изнутри обшитую сиреневым атласом.
Командир судна поблагодарил главу государства за подарок.
Путин на церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце Князь Пожарский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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