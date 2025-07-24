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Путин назвал повышение боевых возможностей ВМФ приоритетной задачей - РИА Новости, 24.07.2025
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17:31 24.07.2025 (обновлено: 17:43 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/putin-2031213377.html
Путин назвал повышение боевых возможностей ВМФ приоритетной задачей
Путин назвал повышение боевых возможностей ВМФ приоритетной задачей - РИА Новости, 24.07.2025
Путин назвал повышение боевых возможностей ВМФ приоритетной задачей
Повышение боевых возможностей Военно-морского флота является одной из приоритетных задач, ей придается первостепенное значение, заявил президент России Владимир РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T17:31:00+03:00
2025-07-24T17:43:00+03:00
владимир путин
россия
безопасность
вмф рф
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Повышение боевых возможностей Военно-морского флота является одной из приоритетных задач, ей придается первостепенное значение, заявил президент России Владимир Путин."Повышение боевых возможностей ВМФ, в том числе подводных сил, является одной из приоритетных задач, мы ей придаем первостепенное значение", - сказал Путин в ходе совещания на тему развития подводного военно-морского флота.
https://ria.ru/20250724/putin-2031212977.html
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владимир путин, россия, безопасность, вмф рф
Владимир Путин, Россия, Безопасность, ВМФ РФ
Путин назвал повышение боевых возможностей ВМФ приоритетной задачей

Путин: повышению боевых возможностей ВМФ придается первостепенное значение

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Повышение боевых возможностей Военно-морского флота является одной из приоритетных задач, ей придается первостепенное значение, заявил президент России Владимир Путин.
"Повышение боевых возможностей ВМФ, в том числе подводных сил, является одной из приоритетных задач, мы ей придаем первостепенное значение", - сказал Путин в ходе совещания на тему развития подводного военно-морского флота.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Путин заявил о ключевой роли подводных сил ВМФ
Вчера, 17:29
 
Владимир ПутинРоссияБезопасностьВМФ РФ
 
 
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