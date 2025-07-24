https://ria.ru/20250724/putin-2031213377.html
Путин назвал повышение боевых возможностей ВМФ приоритетной задачей
Путин назвал повышение боевых возможностей ВМФ приоритетной задачей - РИА Новости, 24.07.2025
Путин назвал повышение боевых возможностей ВМФ приоритетной задачей
Повышение боевых возможностей Военно-морского флота является одной из приоритетных задач, ей придается первостепенное значение, заявил президент России Владимир РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T17:31:00+03:00
2025-07-24T17:31:00+03:00
2025-07-24T17:43:00+03:00
владимир путин
россия
безопасность
вмф рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg
СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Повышение боевых возможностей Военно-морского флота является одной из приоритетных задач, ей придается первостепенное значение, заявил президент России Владимир Путин."Повышение боевых возможностей ВМФ, в том числе подводных сил, является одной из приоритетных задач, мы ей придаем первостепенное значение", - сказал Путин в ходе совещания на тему развития подводного военно-морского флота.
https://ria.ru/20250724/putin-2031212977.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_397:0:2518:1591_1920x0_80_0_0_1e06f8a88b99be4ae08b2d17433d46f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, безопасность, вмф рф
Владимир Путин, Россия, Безопасность, ВМФ РФ
Путин назвал повышение боевых возможностей ВМФ приоритетной задачей
Путин: повышению боевых возможностей ВМФ придается первостепенное значение