https://ria.ru/20250724/putin-2031213377.html

Путин назвал повышение боевых возможностей ВМФ приоритетной задачей

Путин назвал повышение боевых возможностей ВМФ приоритетной задачей - РИА Новости, 24.07.2025

Путин назвал повышение боевых возможностей ВМФ приоритетной задачей

Повышение боевых возможностей Военно-морского флота является одной из приоритетных задач, ей придается первостепенное значение, заявил президент России Владимир РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T17:31:00+03:00

2025-07-24T17:31:00+03:00

2025-07-24T17:43:00+03:00

владимир путин

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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Повышение боевых возможностей Военно-морского флота является одной из приоритетных задач, ей придается первостепенное значение, заявил президент России Владимир Путин."Повышение боевых возможностей ВМФ, в том числе подводных сил, является одной из приоритетных задач, мы ей придаем первостепенное значение", - сказал Путин в ходе совещания на тему развития подводного военно-морского флота.

https://ria.ru/20250724/putin-2031212977.html

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владимир путин, россия, безопасность, вмф рф