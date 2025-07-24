https://ria.ru/20250724/putin-2031213264.html
Путин рассказал о планах строительства неатомных подводных лодок
Путин рассказал о планах строительства неатомных подводных лодок - РИА Новости, 24.07.2025
Путин рассказал о планах строительства неатомных подводных лодок
В ближайшее время планируется строительство девяти неатомных подводных лодок проекта 677, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T17:31:00+03:00
2025-07-24T17:31:00+03:00
2025-07-24T17:53:00+03:00
подводная лодка проекта 677
россия
владимир путин
балтийский флот вмф россии
архангельская область
северодвинск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155971/99/1559719951_0:30:3072:1758_1920x0_80_0_0_366a966b59eaa7962d542a9c5239dd71.jpg
СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. В ближайшее время планируется строительство девяти неатомных подводных лодок проекта 677, заявил президент РФ Владимир Путин."Ведется строительство неатомных подводных лодок проекта 677… Всего планируется построить не менее девяти таких подводных лодок", - сказал глава государства на совещании о стратегии подводных сил военно-морского флота России.Путин в четверг прилетел в Архангельскую область. Глава государства посетил в Северодвинске церемонию поднятия флага над атомным подводным ракетоносцем "Князь Пожарский".
https://ria.ru/20250724/putin-2031202749.html
россия
архангельская область
северодвинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155971/99/1559719951_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_61785910610cc2d1bb170c1b5f380d97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подводная лодка проекта 677, россия, владимир путин, балтийский флот вмф россии, архангельская область, северодвинск
Подводная лодка проекта 677, Россия, Владимир Путин, Балтийский флот ВМФ России, Архангельская область, Северодвинск
Путин рассказал о планах строительства неатомных подводных лодок
Путин: планируется строительство девяти неатомных подлодок проекта 677