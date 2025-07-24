https://ria.ru/20250724/putin-2031213264.html

Путин рассказал о планах строительства неатомных подводных лодок

Путин рассказал о планах строительства неатомных подводных лодок - РИА Новости, 24.07.2025

Путин рассказал о планах строительства неатомных подводных лодок

В ближайшее время планируется строительство девяти неатомных подводных лодок проекта 677, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T17:31:00+03:00

2025-07-24T17:31:00+03:00

2025-07-24T17:53:00+03:00

подводная лодка проекта 677

россия

владимир путин

балтийский флот вмф россии

архангельская область

северодвинск

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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. В ближайшее время планируется строительство девяти неатомных подводных лодок проекта 677, заявил президент РФ Владимир Путин."Ведется строительство неатомных подводных лодок проекта 677… Всего планируется построить не менее девяти таких подводных лодок", - сказал глава государства на совещании о стратегии подводных сил военно-морского флота России.Путин в четверг прилетел в Архангельскую область. Глава государства посетил в Северодвинске церемонию поднятия флага над атомным подводным ракетоносцем "Князь Пожарский".

https://ria.ru/20250724/putin-2031202749.html

россия

архангельская область

северодвинск

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подводная лодка проекта 677, россия, владимир путин, балтийский флот вмф россии, архангельская область, северодвинск