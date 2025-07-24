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Путин рассказал о планах строительства неатомных подводных лодок - РИА Новости, 24.07.2025
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17:31 24.07.2025 (обновлено: 17:53 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/putin-2031213264.html
Путин рассказал о планах строительства неатомных подводных лодок
Путин рассказал о планах строительства неатомных подводных лодок - РИА Новости, 24.07.2025
Путин рассказал о планах строительства неатомных подводных лодок
В ближайшее время планируется строительство девяти неатомных подводных лодок проекта 677, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T17:31:00+03:00
2025-07-24T17:53:00+03:00
подводная лодка проекта 677
россия
владимир путин
балтийский флот вмф россии
архангельская область
северодвинск
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. В ближайшее время планируется строительство девяти неатомных подводных лодок проекта 677, заявил президент РФ Владимир Путин."Ведется строительство неатомных подводных лодок проекта 677… Всего планируется построить не менее девяти таких подводных лодок", - сказал глава государства на совещании о стратегии подводных сил военно-морского флота России.Путин в четверг прилетел в Архангельскую область. Глава государства посетил в Северодвинске церемонию поднятия флага над атомным подводным ракетоносцем "Князь Пожарский".
https://ria.ru/20250724/putin-2031202749.html
россия
архангельская область
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подводная лодка проекта 677, россия, владимир путин, балтийский флот вмф россии, архангельская область, северодвинск
Подводная лодка проекта 677, Россия, Владимир Путин, Балтийский флот ВМФ России, Архангельская область, Северодвинск
Путин рассказал о планах строительства неатомных подводных лодок

Путин: планируется строительство девяти неатомных подлодок проекта 677

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. В ближайшее время планируется строительство девяти неатомных подводных лодок проекта 677, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ведется строительство неатомных подводных лодок проекта 677… Всего планируется построить не менее девяти таких подводных лодок", - сказал глава государства на совещании о стратегии подводных сил военно-морского флота России.
Путин в четверг прилетел в Архангельскую область. Глава государства посетил в Северодвинске церемонию поднятия флага над атомным подводным ракетоносцем "Князь Пожарский".
Путин на церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце Князь Пожарский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Путин рассказал о планах по развитию ВМФ
Вчера, 16:58
 
Подводная лодка проекта 677РоссияВладимир ПутинБалтийский флот ВМФ РоссииАрхангельская областьСеверодвинск
 
 
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