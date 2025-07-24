https://ria.ru/20250724/putin-2031213164.html

Путин: важно продолжить строительство АПЛ проекта "Ясень-М"

Путин: важно продолжить строительство АПЛ проекта "Ясень-М" - РИА Новости, 24.07.2025

Путин: важно продолжить строительство АПЛ проекта "Ясень-М"

Важно продолжить строительство атомных подводных лодок проекта "Ясень-М", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T17:30:00+03:00

2025-07-24T17:30:00+03:00

2025-07-24T18:39:00+03:00

владимир путин

экономика

общество

россия

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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Важно продолжить строительство атомных подводных лодок проекта "Ясень-М", заявил президент России Владимир Путин."Важно продолжить серийный выпуск подводных крейсеров проекта "Ясень-М", - сказал Путин в ходе совещания на тему развития подводного военно-морского флота.Президент отметил, что многоцелевые подводные крейсеры проекта "Ясень-М" составляют основу ударного потенциала сил общего назначения ВМФ."На предприятии "Севмаш" в стадии строительства находятся четыре многоцелевых атомных подводных крейсера проекта "Ясень-М" с крылатыми ракетами. В ближайших планах – строительство ещё двух подводных кораблей данного проекта", - рассказал глава государства.Путин добавил, что ракетоносцы этого проекта оснащены высокоточным оружием, обладают современными средствами навигации, связи и гидроакустики.

https://ria.ru/20250724/putin-2031218236.html

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владимир путин, экономика, общество, россия