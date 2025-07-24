https://ria.ru/20250724/putin-2031212977.html
Путин заявил о ключевой роли подводных сил ВМФ
Путин заявил о ключевой роли подводных сил ВМФ - РИА Новости, 24.07.2025
Путин заявил о ключевой роли подводных сил ВМФ
Подводные силы ВМФ играют ключевую роль в обеспечении суверенитета и безопасности России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T17:29:00+03:00
2025-07-24T17:29:00+03:00
2025-07-24T17:38:00+03:00
владимир путин
россия
безопасность
подводная лодка
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Подводные силы ВМФ играют ключевую роль в обеспечении суверенитета и безопасности России, заявил президент России Владимир Путин."Подводные силы ВМФ играют ключевую роль в обеспечении суверенитета и безопасности России, защите ее интересов. И вносят весомый вклад в региональную и глобальную стабильность, в сохранение стратегического паритета", - сказал Путин на совещании о стратегии развития подводных сил ВМФ РФ.
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владимир путин, россия, безопасность, подводная лодка, вмф рф
Владимир Путин, Россия, Безопасность, Подводная лодка, ВМФ РФ
Путин заявил о ключевой роли подводных сил ВМФ
Путин: подводные силы ВМФ играют ключевую роль в обеспечении суверенитета РФ