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Рабочий визит Путина в Северодвинск. Прямая трансляция - РИА Новости, 24.07.2025
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17:15 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/putin-2031208522.html
Рабочий визит Путина в Северодвинск. Прямая трансляция
Рабочий визит Путина в Северодвинск. Прямая трансляция - РИА Новости, 24.07.2025
Рабочий визит Путина в Северодвинск. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин посетил Северодвинск с рабочим визитом. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T17:15:00+03:00
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политика
северодвинск
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин посетил Северодвинск с рабочим визитом.
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Рабочий визит Путина в Северодвинск
Рабочий визит Путина в Северодвинск
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политика, северодвинск, россия, владимир путин, видео
Политика, Северодвинск, Россия, Владимир Путин
Рабочий визит Путина в Северодвинск. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин посетил Северодвинск с рабочим визитом.
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Рабочий визит Путина в Северодвинск. Прямая трансляция

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Президент России Владимир Путин посетил Северодвинск с рабочим визитом.
 
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