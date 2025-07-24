https://ria.ru/20250724/putin-2031208522.html
Рабочий визит Путина в Северодвинск. Прямая трансляция
Рабочий визит Путина в Северодвинск. Прямая трансляция - РИА Новости, 24.07.2025
Рабочий визит Путина в Северодвинск. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин посетил Северодвинск с рабочим визитом. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T17:15:00+03:00
2025-07-24T17:15:00+03:00
2025-07-24T17:15:00+03:00
политика
северодвинск
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин посетил Северодвинск с рабочим визитом.
северодвинск
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Рабочий визит Путина в Северодвинск
Рабочий визит Путина в Северодвинск
2025-07-24T17:15
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PT139M26S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, северодвинск, россия, владимир путин, видео
Политика, Северодвинск, Россия, Владимир Путин
Рабочий визит Путина в Северодвинск. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин посетил Северодвинск с рабочим визитом.
2025-07-24T17:15
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PT139M26S
Рабочий визит Путина в Северодвинск. Прямая трансляция
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин посетил Северодвинск с рабочим визитом.