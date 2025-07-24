https://ria.ru/20250724/putin-2031205389.html

Путин рассказал о планах по строительству атомных подводных лодок

Путин рассказал о планах по строительству атомных подводных лодок - РИА Новости, 24.07.2025

Путин рассказал о планах по строительству атомных подводных лодок

До 2030 года планируется построить шесть новых атомных подводных лодок, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T17:04:00+03:00

2025-07-24T17:04:00+03:00

2025-07-24T18:03:00+03:00

севмаш

безопасность

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владимир путин

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архангельская область

северодвинск

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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. До 2030 года планируется построить шесть новых атомных подводных лодок, заявил президент РФ Владимир Путин."Всего на российских верфях находятся в разных стадиях готовности более 70 кораблей. Так, только здесь, на "Севмаше", до 2030 года планируется построить шесть новых атомных подводных лодок", - заявил Путин, выступая на церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце "Князь Пожарский" в четверг.

https://ria.ru/20250724/putin-2031202749.html

россия

архангельская область

северодвинск

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севмаш, безопасность, россия, владимир путин, балтийский флот вмф россии, архангельская область, северодвинск