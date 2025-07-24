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Путин рассказал о планах по строительству атомных подводных лодок - РИА Новости, 24.07.2025
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17:04 24.07.2025 (обновлено: 18:03 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/putin-2031205389.html
Путин рассказал о планах по строительству атомных подводных лодок
Путин рассказал о планах по строительству атомных подводных лодок - РИА Новости, 24.07.2025
Путин рассказал о планах по строительству атомных подводных лодок
До 2030 года планируется построить шесть новых атомных подводных лодок, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T17:04:00+03:00
2025-07-24T18:03:00+03:00
севмаш
безопасность
россия
владимир путин
балтийский флот вмф россии
архангельская область
северодвинск
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. До 2030 года планируется построить шесть новых атомных подводных лодок, заявил президент РФ Владимир Путин."Всего на российских верфях находятся в разных стадиях готовности более 70 кораблей. Так, только здесь, на "Севмаше", до 2030 года планируется построить шесть новых атомных подводных лодок", - заявил Путин, выступая на церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце "Князь Пожарский" в четверг.
https://ria.ru/20250724/putin-2031202749.html
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севмаш, безопасность, россия, владимир путин, балтийский флот вмф россии, архангельская область, северодвинск
Севмаш, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Балтийский флот ВМФ России, Архангельская область, Северодвинск
Путин рассказал о планах по строительству атомных подводных лодок

Путин: на "Севмаше" к 2030 году планируют построить шесть новых атомных подлодок

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЦех корпусно-сварочного производства на судостроительном предприятии "Севмаш" в Северодвинске
Цех корпусно-сварочного производства на судостроительном предприятии Севмаш в Северодвинске - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Цех корпусно-сварочного производства на судостроительном предприятии "Севмаш" в Северодвинске. Архивное фото
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. До 2030 года планируется построить шесть новых атомных подводных лодок, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Всего на российских верфях находятся в разных стадиях готовности более 70 кораблей. Так, только здесь, на "Севмаше", до 2030 года планируется построить шесть новых атомных подводных лодок", - заявил Путин, выступая на церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце "Князь Пожарский" в четверг.
Путин на церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце Князь Пожарский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Путин рассказал о планах по развитию ВМФ
Вчера, 16:58
 
СевмашБезопасностьРоссияВладимир ПутинБалтийский флот ВМФ РоссииАрхангельская областьСеверодвинск
 
 
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