https://ria.ru/20250724/putin-2031205389.html
Путин рассказал о планах по строительству атомных подводных лодок
Путин рассказал о планах по строительству атомных подводных лодок - РИА Новости, 24.07.2025
Путин рассказал о планах по строительству атомных подводных лодок
До 2030 года планируется построить шесть новых атомных подводных лодок, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T17:04:00+03:00
2025-07-24T17:04:00+03:00
2025-07-24T18:03:00+03:00
севмаш
безопасность
россия
владимир путин
балтийский флот вмф россии
архангельская область
северодвинск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952659782_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1808e961d24c63c8eb979b9c18902bb8.jpg
СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. До 2030 года планируется построить шесть новых атомных подводных лодок, заявил президент РФ Владимир Путин."Всего на российских верфях находятся в разных стадиях готовности более 70 кораблей. Так, только здесь, на "Севмаше", до 2030 года планируется построить шесть новых атомных подводных лодок", - заявил Путин, выступая на церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце "Князь Пожарский" в четверг.
https://ria.ru/20250724/putin-2031202749.html
россия
архангельская область
северодвинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952659782_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a74b0a89498cad9d29300d5096b1f3f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севмаш, безопасность, россия, владимир путин, балтийский флот вмф россии, архангельская область, северодвинск
Севмаш, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Балтийский флот ВМФ России, Архангельская область, Северодвинск
Путин рассказал о планах по строительству атомных подводных лодок
Путин: на "Севмаше" к 2030 году планируют построить шесть новых атомных подлодок