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Россия обеспечит свою безопасность в мировом океане, заявил Путин - РИА Новости, 24.07.2025
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16:59 24.07.2025 (обновлено: 18:05 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/putin-2031203363.html
Россия обеспечит свою безопасность в мировом океане, заявил Путин
Россия обеспечит свою безопасность в мировом океане, заявил Путин - РИА Новости, 24.07.2025
Россия обеспечит свою безопасность в мировом океане, заявил Путин
Планы по созданию современных сил ВМФ РФ будут обязательно реализованы в полном объеме, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T16:59:00+03:00
2025-07-24T18:05:00+03:00
россия
владимир путин
вмф рф
безопасность
северодвинск
архангельская область
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Планы по созданию современных сил ВМФ РФ будут обязательно реализованы в полном объеме, заявил президент РФ Владимир Путин."Обеспечим безопасность России и наши национальные интересы во всех районах Мирового океана. В этом не может быть никаких сомнений", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250724/putin-2031202749.html
россия
северодвинск
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россия, владимир путин, вмф рф, безопасность, северодвинск, архангельская область
Россия, Владимир Путин, ВМФ РФ, Безопасность, Северодвинск, Архангельская область
Россия обеспечит свою безопасность в мировом океане, заявил Путин

Путин: РФ обеспечит национальные интересы и безопасность во всем мировом океане

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Планы по созданию современных сил ВМФ РФ будут обязательно реализованы в полном объеме, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Обеспечим безопасность России и наши национальные интересы во всех районах Мирового океана. В этом не может быть никаких сомнений", - сказал Путин.
Путин на церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце Князь Пожарский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Путин рассказал о планах по развитию ВМФ
Вчера, 16:58
 
РоссияВладимир ПутинВМФ РФБезопасностьСеверодвинскАрхангельская область
 
 
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