https://ria.ru/20250724/putin-2031203363.html
Россия обеспечит свою безопасность в мировом океане, заявил Путин
Россия обеспечит свою безопасность в мировом океане, заявил Путин - РИА Новости, 24.07.2025
Россия обеспечит свою безопасность в мировом океане, заявил Путин
Планы по созданию современных сил ВМФ РФ будут обязательно реализованы в полном объеме, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T16:59:00+03:00
2025-07-24T16:59:00+03:00
2025-07-24T18:05:00+03:00
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Планы по созданию современных сил ВМФ РФ будут обязательно реализованы в полном объеме, заявил президент РФ Владимир Путин."Обеспечим безопасность России и наши национальные интересы во всех районах Мирового океана. В этом не может быть никаких сомнений", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, вмф рф, безопасность, северодвинск, архангельская область
Россия, Владимир Путин, ВМФ РФ, Безопасность, Северодвинск, Архангельская область
Россия обеспечит свою безопасность в мировом океане, заявил Путин
Путин: РФ обеспечит национальные интересы и безопасность во всем мировом океане