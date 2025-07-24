https://ria.ru/20250724/putin-2031203363.html

Россия обеспечит свою безопасность в мировом океане, заявил Путин

Россия обеспечит свою безопасность в мировом океане, заявил Путин - РИА Новости, 24.07.2025

Россия обеспечит свою безопасность в мировом океане, заявил Путин

Планы по созданию современных сил ВМФ РФ будут обязательно реализованы в полном объеме, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T16:59:00+03:00

2025-07-24T16:59:00+03:00

2025-07-24T18:05:00+03:00

россия

владимир путин

вмф рф

безопасность

северодвинск

архангельская область

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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Планы по созданию современных сил ВМФ РФ будут обязательно реализованы в полном объеме, заявил президент РФ Владимир Путин."Обеспечим безопасность России и наши национальные интересы во всех районах Мирового океана. В этом не может быть никаких сомнений", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250724/putin-2031202749.html

россия

северодвинск

архангельская область

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2025

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россия, владимир путин, вмф рф, безопасность, северодвинск, архангельская область