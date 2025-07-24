https://ria.ru/20250724/putin-2031202749.html

Путин рассказал о планах по развитию ВМФ

Путин рассказал о планах по развитию ВМФ - РИА Новости, 24.07.2025

Путин рассказал о планах по развитию ВМФ

Президент Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на атомном подводном крейсере "Князь Пожарский" в Северодвинске и рассказал о планах по... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T16:58:00+03:00

2025-07-24T16:58:00+03:00

2025-07-24T20:23:00+03:00

безопасность

россия

владимир путин

севмаш

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на атомном подводном крейсере "Князь Пожарский" в Северодвинске и рассказал о планах по развитию ВМФ России. Ключевые заявления — в материале РИА Новости."Обязательно и в полном объеме реализуем намеченные планы по созданию современного Военно-морского флота, обеспечим безопасность России и наши национальные интересы во всех районах Мирового океана. В этом не может быть никаких сомнений"."Не раз отмечал и повторю: у нас должен быть современный, хорошо оснащенный флот, способный адекватно ответить и на сегодняшние, и на будущие угрозы и риски".

https://ria.ru/20250327/putin--2007821905.html

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Путин на церемонии поднятия флага над атомным подводным ракетоносцем "Князь Пожарский" Путин принял участие в церемонии поднятия флага над атомным подводным ракетоносцем "Князь Пожарский". Ракетоносцы проекта "Борей-А" составляют основу морских стратегических ядерных сил и с учетом возможностей их модернизации будут обеспечивать безопасность страны в предстоящие десятилетия, заявил президент. 2025-07-24T16:58 true PT1M20S

Путин: повышение боевых возможностей ВМФ является одной из приоритетных задач Повышение боевых возможностей ВМФ является одной из приоритетных задач, ей придается первостепенное значение, заявил Путин. В ближайшие годы морские ядерные силы пополнят 4 АПЛ проекта "Борей-А", планируется строительство девяти неатомных подлодок проекта 677, сообщил президент. Путин отметил, что морские роботизированные комплексы во многом определят завтрашний день ВМФ, важнейшая задача – обеспечить первенство России в этой области. 2025-07-24T16:58 true PT1M39S

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безопасность, россия, владимир путин, севмаш