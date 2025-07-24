Путин рассказал о планах по развитию ВМФ
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на атомном подводном крейсере "Князь Пожарский" в Северодвинске и рассказал о планах по развитию ВМФ России. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
- Планы по созданию современных сил ВМФ будут обязательно реализованы в полном объеме.
- Шесть новых атомных подлодок планируется построить на "Севмаше" до 2030 года.
- Всего на российских верфях находится в разных стадиях готовности более 70 кораблей.
- Ритмичная и планомерная работа по постройке кораблей повысит экономическую стабильность предприятий отрасли и смежников, а также будет содействовать привлечению перспективных кадров и дальнейшему развитию высокотехнологичных решений.
- Ракетоносцы проекта "Борей-А" составляют основу морских стратегических ядерных сил России и с учетом возможностей их модернизации будут обеспечивать безопасность страны в предстоящие десятилетия.
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"Обязательно и в полном объеме реализуем намеченные планы по созданию современного Военно-морского флота, обеспечим безопасность России и наши национальные интересы во всех районах Мирового океана. В этом не может быть никаких сомнений".
- Подводные силы ВМФ играют ключевую роль в обеспечении суверенитета России.
- Повышение боевых возможностей ВМФ — одна из приоритетных задач, ей придается первостепенное значение.
- В ближайшие годы морские ядерные силы пополнят четыре АПЛ проекта "Борей-А".
- Важно продолжить строительство АПЛ проекта "Ясень-М".
- В ближайшее время планируется строительство девяти неатомных подлодок проекта 677.
- Путин попросил доложить, как продвигается реализация программы по созданию атомной подводной лодки стратегического назначения пятого поколения.
- Морские роботизированные комплексы во многом определят завтрашний день ВМФ, важнейшая задача — обеспечить первенство России в этой области.
- Строительство стратегических подводных ракетоносцев остается приоритетом для российского ВПК.
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"Не раз отмечал и повторю: у нас должен быть современный, хорошо оснащенный флот, способный адекватно ответить и на сегодняшние, и на будущие угрозы и риски".