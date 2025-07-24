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Путин рассказал о планах по развитию ВМФ - РИА Новости, 24.07.2025
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16:58 24.07.2025 (обновлено: 20:23 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/putin-2031202749.html
Путин рассказал о планах по развитию ВМФ
Путин рассказал о планах по развитию ВМФ - РИА Новости, 24.07.2025
Путин рассказал о планах по развитию ВМФ
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на атомном подводном крейсере "Князь Пожарский" в Северодвинске и рассказал о планах по... РИА Новости, 24.07.2025
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безопасность
россия
владимир путин
севмаш
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на атомном подводном крейсере "Князь Пожарский" в Северодвинске и рассказал о планах по развитию ВМФ России. Ключевые заявления — в материале РИА Новости."Обязательно и в полном объеме реализуем намеченные планы по созданию современного Военно-морского флота, обеспечим безопасность России и наши национальные интересы во всех районах Мирового океана. В этом не может быть никаких сомнений"."Не раз отмечал и повторю: у нас должен быть современный, хорошо оснащенный флот, способный адекватно ответить и на сегодняшние, и на будущие угрозы и риски".
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Путин на церемонии поднятия флага над атомным подводным ракетоносцем "Князь Пожарский"
Путин принял участие в церемонии поднятия флага над атомным подводным ракетоносцем "Князь Пожарский". Ракетоносцы проекта "Борей-А" составляют основу морских стратегических ядерных сил и с учетом возможностей их модернизации будут обеспечивать безопасность страны в предстоящие десятилетия, заявил президент.
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Путин: повышение боевых возможностей ВМФ является одной из приоритетных задач
Повышение боевых возможностей ВМФ является одной из приоритетных задач, ей придается первостепенное значение, заявил Путин. В ближайшие годы морские ядерные силы пополнят 4 АПЛ проекта "Борей-А", планируется строительство девяти неатомных подлодок проекта 677, сообщил президент. Путин отметил, что морские роботизированные комплексы во многом определят завтрашний день ВМФ, важнейшая задача – обеспечить первенство России в этой области.
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безопасность, россия, владимир путин, севмаш
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Севмаш

Путин рассказал о планах по развитию ВМФ

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на атомном подводном крейсере "Князь Пожарский" в Северодвинске и рассказал о планах по развитию ВМФ России. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
  • Планы по созданию современных сил ВМФ будут обязательно реализованы в полном объеме.
  • Шесть новых атомных подлодок планируется построить на "Севмаше" до 2030 года.
  • Всего на российских верфях находится в разных стадиях готовности более 70 кораблей.
  • Ритмичная и планомерная работа по постройке кораблей повысит экономическую стабильность предприятий отрасли и смежников, а также будет содействовать привлечению перспективных кадров и дальнейшему развитию высокотехнологичных решений.
  • Ракетоносцы проекта "Борей-А" составляют основу морских стратегических ядерных сил России и с учетом возможностей их модернизации будут обеспечивать безопасность страны в предстоящие десятилетия.
«
"Обязательно и в полном объеме реализуем намеченные планы по созданию современного Военно-морского флота, обеспечим безопасность России и наши национальные интересы во всех районах Мирового океана. В этом не может быть никаких сомнений".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Подводные силы ВМФ играют ключевую роль в обеспечении суверенитета России.
  • Повышение боевых возможностей ВМФ — одна из приоритетных задач, ей придается первостепенное значение.
  • В ближайшие годы морские ядерные силы пополнят четыре АПЛ проекта "Борей-А".
  • Важно продолжить строительство АПЛ проекта "Ясень-М".
  • В ближайшее время планируется строительство девяти неатомных подлодок проекта 677.
  • Путин попросил доложить, как продвигается реализация программы по созданию атомной подводной лодки стратегического назначения пятого поколения.
  • Морские роботизированные комплексы во многом определят завтрашний день ВМФ, важнейшая задача — обеспечить первенство России в этой области.
  • Строительство стратегических подводных ракетоносцев остается приоритетом для российского ВПК.
«
"Не раз отмечал и повторю: у нас должен быть современный, хорошо оснащенный флот, способный адекватно ответить и на сегодняшние, и на будущие угрозы и риски".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Мурманск - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Путин назвал военный флот основой стратегической безопасности России
27 марта, 23:35
 
БезопасностьРоссияВладимир ПутинСевмаш
 
 
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