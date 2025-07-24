https://ria.ru/20250724/putin-2031202409.html

Путин рассказал о планах по созданию современных сил ВМФ

Путин рассказал о планах по созданию современных сил ВМФ - РИА Новости, 24.07.2025

Путин рассказал о планах по созданию современных сил ВМФ

Планы по созданию современных сил ВМФ РФ будут обязательно реализованы в полном объеме, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T16:57:00+03:00

2025-07-24T16:57:00+03:00

2025-07-24T17:00:00+03:00

безопасность

россия

владимир путин

севмаш

вмф рф

вооруженные силы украины

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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Планы по созданию современных сил ВМФ РФ будут обязательно реализованы в полном объеме, заявил президент РФ Владимир Путин. "Всего на российских верфях находятся в разных стадиях готовности более 70 кораблей. Так, только здесь, на "Севмаше", до 2030 года планируется построить шесть новых атомных подводных лодок", - заявил Путин, выступая на церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце "Князь Пожарский" в четверг. По его словам, такая "ритмичная и планомерная работа повысит экономическую стабильность предприятий отрасли и смежников, что крайне важно - будет содействовать привлечению перспективных кадров и дальнейшему развитию высокотехнологичных решений". "Обязательно и в полном объеме реализуем намеченные планы по созданию современного Военно-морского флота, обеспечим безопасность России и наши национальные интересы во всех районах Мирового океана. В этом не может быть никаких сомнений", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250609/patrushev-2021721356.html

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безопасность, россия, владимир путин, севмаш, вмф рф, вооруженные силы украины