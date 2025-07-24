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Путин прилетел в Архангельскую область
Путин прилетел в Архангельскую область - РИА Новости, 24.07.2025
Путин прилетел в Архангельскую область
Президент Владимир Путин прилетел в Архангельскую область, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T15:29:00+03:00
2025-07-24T15:29:00+03:00
2025-07-24T16:30:00+03:00
архангельская область
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин прилетел в Архангельскую область, передает корреспондент РИА Новости.Ожидается, что в Северодвинске глава государства проведет совещание на тему развития подводного военно-морского флота. Также он посетит церемонию поднятия флага над атомным подводным ракетоносцем "Князь Пожарский".Кроме того, президент встретится с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.Атомный подводный крейсер "Князь Пожарский" спустили на воду в Северодвинске в 2024 году. Крейсер является четвертой серийной АПЛ проекта "Борей-А", относится к четвертому поколению подводных атомоходов. "Князь Пожарский" оснащен современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения. Как и другие корабли четвертого поколения, он составит основу морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия.
https://ria.ru/20250327/putin-2007807489.html
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архангельская область, северодвинск, россия, александр цыбульский, политика
Архангельская область, Северодвинск, Россия, Александр Цыбульский, Политика
Путин прилетел в Архангельскую область
Путин прилетел в Архангельскую область, где встретится с губернатором Цыбульским