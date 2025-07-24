Прокуратура Молдавии оспорила освобождение бизнесмена Платона в Лондоне
Прокуратура Молдавии обжаловала освобождение Платона в Лондоне под залог
Вид на Лондон с южного берега Темзы. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 июл - РИА Новости. Прокуроры оспорили решение Вестминстерского суда об освобождении под залог молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, сообщила пресс-служба генпрокуратуры Молдавии.
Гепрокуратура Молдавии сообщила 14 марта, что Платон был задержан в Великобритании. Молдавия запросила его экстрадицию. В среду молдавские Telegram-каналы сообщили, что Вестминстерский суд Лондона согласился освободить Платона под залог. Сумма залога составит 330 тысяч фунтов.
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"Прокуроры обжаловали это решение, он (Платон - ред.) останется под арестом до рассмотрения апелляции", - заявили журналистам в пресс-службе генпрокуратуры Молдавии.
В России Платона обвиняют в создании преступного сообщества и совершении незаконных валютных операций. По версии следствия, не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе владелец BC Moldindconbank S.A. (АО КБ "Молдиндконбанк) Вячеслав Платон совместно с Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным создали преступное сообщество для неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из России. В его состав были вовлечены директор казначейства АО КБ "Молдиндконбанк" Елена Платон, владелец ООО КБ "Европейский Экспресс" Олег Кузьмин, совладельцы ОАО АКБ "Русский Земельный Банк", ОАО Банк "Западный", филиала ОАО ККБ "Кредитбанк" – "Кредитинвест" – Александр Григорьев и Беслан Булгучев, руководители казначейства этих банков – Ринат Юсупов и Винера Шарипова, а также Алексей Соболев и Лев Пахомов.
С июня 2013 года по май 2014 года соучастники совершили незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов указанных российских кредитных организаций на банковские счета нерезидента – АО КБ "Молдиндконбанк" - с предоставлением заведомо подложных документов более чем на 126 миллиардов рублей.
Самого Платона в Молдавии в 2017 года приговорили к 18 годам тюрьмы по обвинению в выводе из России более 20 миллиардов долларов и хищении более 20 миллионов долларов из Banca de Economii. В июне 2020 года суд, однако, решил приостановить исполнение наказания и отпустил бизнесмена. Годом позже прокуратура Молдавии отказалась от обвинений в адрес Платона, оправдала и окончательно выпустила его на свободу. При этом у него остается статус обвиняемого по другому делу.