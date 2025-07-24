https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

"Неисправность или ошибка пилота". Из-за чего разбился Ан-24 в Приамурье

"Неисправность или ошибка пилота". Из-за чего разбился Ан-24 в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025

"Неисправность или ошибка пилота". Из-за чего разбился Ан-24 в Приамурье

Клубы дыма среди деревьев, разбросанные на сотни метров горящие обломки — это все, что осталось от пассажирского самолета Ан-24, летевшего из Благовещенска в... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T15:14:00+03:00

2025-07-24T15:14:00+03:00

2025-07-24T16:43:00+03:00

происшествия

тында

россия

благовещенск

игорь кобзев

михаил мишустин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Клубы дыма среди деревьев, разбросанные на сотни метров горящие обломки — это все, что осталось от пассажирского самолета Ан-24, летевшего из Благовещенска в Тынду. Выживших, по данным Следственного комитета, нет. Осмотреть место трагедии более детально пока не удается, сейчас туда направляется несколько спасательных групп. РИА Новости разбиралось в том, что произошло.Заход на второй кругС радаров самолет авиакомпании "Ангара" исчез около 7:00 по московскому времени. Ан-24 уже готовился к посадке, но отправился на второй круг. Скорее всего, из-за плохих погодных условий.По информации местных властей, на борту находились 42 пассажира, в том числе пять детей, а также шесть членов экипажа. На поиски сразу выдвинулись спасательные команды на вертолетах и вскоре в 15 километрах от Тынды обнаружили место крушения."При воздушном осмотре живых не обнаружено, но там труднодоступная местность, буйная растительность, — сообщили РИА Новости в амурском Центре гражданской защиты и пожарной безопасности. — Сейчас решается вопрос о том, куда высадиться и как добраться наземным группам".Власти задействовали более ста человек и 20 единиц техники. Спасатели воспользовались машинами высокой проходимости. Им надо было преодолеть около трех километров.Опытный экипажПо словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, самолет Ан-24 был технически исправен и регулярно проходил проверки. "Все члены экипажа — из Иркутской области, как и многие пассажиры", — сказал глава региона Игорь Кобзев.По сведениям телеграмм-канала Mash, командир воздушного судна — выпускник Военного института Сил воздушной обороны имени Т. Я. Бегельдинова в Актобе (Казахстан) Вячеслав Логинов. Одна из бортпроводниц — Анастасия Бессмертная — работала в авиации с 2007-го, замужем за бортмехаником. Пара воспитывала двух дочек.Кроме того, в самолете были и жители Хабаровского края. В том числе супруги Сергей и Наталия Шиян с ребенком. "Сын, невестка и их полуторагодовая дочка летели к родственникам, — объяснила РИА Новости мать Сергея Людмила Шиян. — Надеюсь, они все же сели на другой самолет".Из Хабаровска в Тынду летела 55-летняя Елена Великанова, чтобы забрать внучку и отправиться с ней на отдых.Сотрудники экстренных служб устанавливают личности всех, кто был на борту, и оповещают о трагедии родных. Работает горячая линия на базе Центра психологической помощи МЧС России. Номер: 8-800-775-17-17."Старый и подгоревший""Ангаре", кроме рухнувшего Ан-24, которому было почти 50 лет, принадлежат еще три Ан-26-100 и вертолеты: Ми-8, четыре Ми-8АМТ, Ми-8МТВ-1, восемь Ми-8Т.Это один из основных авиаперевозчиков на внутренних воздушных маршрутах Восточной Сибири. Обслуживает Иркутскую область, Бурятию, Забайкальский край, а также осуществляет чартерные, заказные рейсы по другим направлениям.Помимо этого, выполняет рейсы для оказания экстренной медпомощи и вместе с Иркутской авиабазой охраны лесов патрулирует местность, участвует в поисково-спасательных работах.Между тем в сети можно найти довольно много жалоб клиентов авиакомпании на Ан-24. Пассажиры называли его "старым и подгоревшим", а также "дышащим на ладан". "Ужасный самолет, неизвестно каких времен, - написал один из клиентов еще осенью 2023-го. - И внешний вид, и салон - тихий ужас. Такое ощущение, что компания плюет на своих пассажиров. Летишь и молишься, очень страшно". Техническая документацияВ причинах трагедии предстоит разобраться сотрудникам Межгосударственного авиационного комитета и транспортного СК России. Уже создана специальная комиссия по расследованию крушения, возбуждено уголовное дело по статье 263 части 3 УК России ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц").Замруководителя Восточного МСУТ СК России Владимир Ануфриев пояснил: рассматривается, как обычно, несколько версий, в том числе техническая неисправность и человеческий фактор, то есть нарушения при выполнении полета.Следователи в аэропорту Благовещенска изымают образцы топлива, которым заправлялся борт, изучают документацию по обслуживанию судна и его готовности к вылету."Также, начиная от завода-изготовителя и авиакомпании, проверяем, каким образом приобретали этот борт и как его эксплуатировали, — добавил Ануфриев. — Надлежащим ли образом проводились плановое техническое обслуживание, замена агрегатов. Когда и как пилоты проходили обучение, повышали квалификацию. Их опыт и допуск к полетам. Это все нам нужно оценить".По поручению премьер-министра России Михаила Мишустина в ближайшее время к месту трагедии вылетят министр транспорта Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров. О катастрофе доложили президенту Владимиру Путину.Другие авиакомпании предложили содействие в организации доставки родственников пассажиров разбившегося борта в Тынду. Вице-премьер Юрий Трутнев заверил, что все получат необходимую помощь. Это же пообещали главы регионов Сибири и Дальнего Востока.

тында

россия

благовещенск

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, тында, россия, благовещенск, игорь кобзев, михаил мишустин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)