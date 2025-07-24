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"Неисправность или ошибка пилота". Из-за чего разбился Ан-24 в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025
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15:14 24.07.2025 (обновлено: 16:43 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html
"Неисправность или ошибка пилота". Из-за чего разбился Ан-24 в Приамурье
"Неисправность или ошибка пилота". Из-за чего разбился Ан-24 в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025
"Неисправность или ошибка пилота". Из-за чего разбился Ан-24 в Приамурье
Клубы дыма среди деревьев, разбросанные на сотни метров горящие обломки — это все, что осталось от пассажирского самолета Ан-24, летевшего из Благовещенска в... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T15:14:00+03:00
2025-07-24T16:43:00+03:00
происшествия
тында
россия
благовещенск
игорь кобзев
михаил мишустин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Клубы дыма среди деревьев, разбросанные на сотни метров горящие обломки — это все, что осталось от пассажирского самолета Ан-24, летевшего из Благовещенска в Тынду. Выживших, по данным Следственного комитета, нет. Осмотреть место трагедии более детально пока не удается, сейчас туда направляется несколько спасательных групп. РИА Новости разбиралось в том, что произошло.Заход на второй кругС радаров самолет авиакомпании "Ангара" исчез около 7:00 по московскому времени. Ан-24 уже готовился к посадке, но отправился на второй круг. Скорее всего, из-за плохих погодных условий.По информации местных властей, на борту находились 42 пассажира, в том числе пять детей, а также шесть членов экипажа. На поиски сразу выдвинулись спасательные команды на вертолетах и вскоре в 15 километрах от Тынды обнаружили место крушения."При воздушном осмотре живых не обнаружено, но там труднодоступная местность, буйная растительность, — сообщили РИА Новости в амурском Центре гражданской защиты и пожарной безопасности. — Сейчас решается вопрос о том, куда высадиться и как добраться наземным группам".Власти задействовали более ста человек и 20 единиц техники. Спасатели воспользовались машинами высокой проходимости. Им надо было преодолеть около трех километров.Опытный экипажПо словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, самолет Ан-24 был технически исправен и регулярно проходил проверки. "Все члены экипажа — из Иркутской области, как и многие пассажиры", — сказал глава региона Игорь Кобзев.По сведениям телеграмм-канала Mash, командир воздушного судна — выпускник Военного института Сил воздушной обороны имени Т. Я. Бегельдинова в Актобе (Казахстан) Вячеслав Логинов. Одна из бортпроводниц — Анастасия Бессмертная — работала в авиации с 2007-го, замужем за бортмехаником. Пара воспитывала двух дочек.Кроме того, в самолете были и жители Хабаровского края. В том числе супруги Сергей и Наталия Шиян с ребенком. "Сын, невестка и их полуторагодовая дочка летели к родственникам, — объяснила РИА Новости мать Сергея Людмила Шиян. — Надеюсь, они все же сели на другой самолет".Из Хабаровска в Тынду летела 55-летняя Елена Великанова, чтобы забрать внучку и отправиться с ней на отдых.Сотрудники экстренных служб устанавливают личности всех, кто был на борту, и оповещают о трагедии родных. Работает горячая линия на базе Центра психологической помощи МЧС России. Номер: 8-800-775-17-17."Старый и подгоревший""Ангаре", кроме рухнувшего Ан-24, которому было почти 50 лет, принадлежат еще три Ан-26-100 и вертолеты: Ми-8, четыре Ми-8АМТ, Ми-8МТВ-1, восемь Ми-8Т.Это один из основных авиаперевозчиков на внутренних воздушных маршрутах Восточной Сибири. Обслуживает Иркутскую область, Бурятию, Забайкальский край, а также осуществляет чартерные, заказные рейсы по другим направлениям.Помимо этого, выполняет рейсы для оказания экстренной медпомощи и вместе с Иркутской авиабазой охраны лесов патрулирует местность, участвует в поисково-спасательных работах.Между тем в сети можно найти довольно много жалоб клиентов авиакомпании на Ан-24. Пассажиры называли его "старым и подгоревшим", а также "дышащим на ладан". "Ужасный самолет, неизвестно каких времен, - написал один из клиентов еще осенью 2023-го. - И внешний вид, и салон - тихий ужас. Такое ощущение, что компания плюет на своих пассажиров. Летишь и молишься, очень страшно". Техническая документацияВ причинах трагедии предстоит разобраться сотрудникам Межгосударственного авиационного комитета и транспортного СК России. Уже создана специальная комиссия по расследованию крушения, возбуждено уголовное дело по статье 263 части 3 УК России ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц").Замруководителя Восточного МСУТ СК России Владимир Ануфриев пояснил: рассматривается, как обычно, несколько версий, в том числе техническая неисправность и человеческий фактор, то есть нарушения при выполнении полета.Следователи в аэропорту Благовещенска изымают образцы топлива, которым заправлялся борт, изучают документацию по обслуживанию судна и его готовности к вылету."Также, начиная от завода-изготовителя и авиакомпании, проверяем, каким образом приобретали этот борт и как его эксплуатировали, — добавил Ануфриев. — Надлежащим ли образом проводились плановое техническое обслуживание, замена агрегатов. Когда и как пилоты проходили обучение, повышали квалификацию. Их опыт и допуск к полетам. Это все нам нужно оценить".По поручению премьер-министра России Михаила Мишустина в ближайшее время к месту трагедии вылетят министр транспорта Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров. О катастрофе доложили президенту Владимиру Путину.Другие авиакомпании предложили содействие в организации доставки родственников пассажиров разбившегося борта в Тынду. Вице-премьер Юрий Трутнев заверил, что все получат необходимую помощь. Это же пообещали главы регионов Сибири и Дальнего Востока.
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происшествия, тында, россия, благовещенск, игорь кобзев, михаил мишустин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Происшествия, Тында, Россия, Благовещенск, Игорь Кобзев, Михаил Мишустин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)

"Неисправность или ошибка пилота". Из-за чего разбился Ан-24 в Приамурье

© СоцсетиКадр видео, на котором, предположительно, самолет авиакомпании "Ангара" Ан-24 уходит на запасной круг в Приамурье
Кадр видео, на котором, предположительно, самолет авиакомпании Ангара Ан-24 уходит на запасной круг в Приамурье - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Соцсети
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Клубы дыма среди деревьев, разбросанные на сотни метров горящие обломки — это все, что осталось от пассажирского самолета Ан-24, летевшего из Благовещенска в Тынду. Выживших, по данным Следственного комитета, нет. Осмотреть место трагедии более детально пока не удается, сейчас туда направляется несколько спасательных групп. РИА Новости разбиралось в том, что произошло.

Заход на второй круг

С радаров самолет авиакомпании "Ангара" исчез около 7:00 по московскому времени. Ан-24 уже готовился к посадке, но отправился на второй круг. Скорее всего, из-за плохих погодных условий.
По информации местных властей, на борту находились 42 пассажира, в том числе пять детей, а также шесть членов экипажа. На поиски сразу выдвинулись спасательные команды на вертолетах и вскоре в 15 километрах от Тынды обнаружили место крушения.
© Кадр видео из соцсетейВертолет МЧС в районе исчезновения самолета Ан-24 в Амурской области
Вертолет МЧС в районе исчезновения самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Кадр видео из соцсетей
Вертолет МЧС в районе исчезновения самолета Ан-24 в Амурской области
"При воздушном осмотре живых не обнаружено, но там труднодоступная местность, буйная растительность, — сообщили РИА Новости в амурском Центре гражданской защиты и пожарной безопасности. — Сейчас решается вопрос о том, куда высадиться и как добраться наземным группам".
Власти задействовали более ста человек и 20 единиц техники. Спасатели воспользовались машинами высокой проходимости. Им надо было преодолеть около трех километров.

Опытный экипаж

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, самолет Ан-24 был технически исправен и регулярно проходил проверки. "Все члены экипажа — из Иркутской области, как и многие пассажиры", — сказал глава региона Игорь Кобзев.
© Кадр видео из соцсетейМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Кадр видео из соцсетей
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
По сведениям телеграмм-канала Mash, командир воздушного судна — выпускник Военного института Сил воздушной обороны имени Т. Я. Бегельдинова в Актобе (Казахстан) Вячеслав Логинов. Одна из бортпроводниц — Анастасия Бессмертная — работала в авиации с 2007-го, замужем за бортмехаником. Пара воспитывала двух дочек.
Кроме того, в самолете были и жители Хабаровского края. В том числе супруги Сергей и Наталия Шиян с ребенком. "Сын, невестка и их полуторагодовая дочка летели к родственникам, — объяснила РИА Новости мать Сергея Людмила Шиян. — Надеюсь, они все же сели на другой самолет".
Из Хабаровска в Тынду летела 55-летняя Елена Великанова, чтобы забрать внучку и отправиться с ней на отдых.
Сотрудники экстренных служб устанавливают личности всех, кто был на борту, и оповещают о трагедии родных. Работает горячая линия на базе Центра психологической помощи МЧС России. Номер: 8-800-775-17-17.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС России

"Старый и подгоревший"

"Ангаре", кроме рухнувшего Ан-24, которому было почти 50 лет, принадлежат еще три Ан-26-100 и вертолеты: Ми-8, четыре Ми-8АМТ, Ми-8МТВ-1, восемь Ми-8Т.
Это один из основных авиаперевозчиков на внутренних воздушных маршрутах Восточной Сибири. Обслуживает Иркутскую область, Бурятию, Забайкальский край, а также осуществляет чартерные, заказные рейсы по другим направлениям.
Помимо этого, выполняет рейсы для оказания экстренной медпомощи и вместе с Иркутской авиабазой охраны лесов патрулирует местность, участвует в поисково-спасательных работах.
Между тем в сети можно найти довольно много жалоб клиентов авиакомпании на Ан-24. Пассажиры называли его "старым и подгоревшим", а также "дышащим на ладан".
"Ужасный самолет, неизвестно каких времен, - написал один из клиентов еще осенью 2023-го. - И внешний вид, и салон - тихий ужас. Такое ощущение, что компания плюет на своих пассажиров. Летишь и молишься, очень страшно".
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура/TelegramАн-24РВ авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска по причине технической неисправности
Судно Ан-24РВ авиакомпании Ангара совершило аварийную посадку в аэропорту Иркутска по причине технической неисправности - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура/Telegram
Ан-24РВ авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска по причине технической неисправности

Техническая документация

В причинах трагедии предстоит разобраться сотрудникам Межгосударственного авиационного комитета и транспортного СК России. Уже создана специальная комиссия по расследованию крушения, возбуждено уголовное дело по статье 263 части 3 УК России ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц").
Замруководителя Восточного МСУТ СК России Владимир Ануфриев пояснил: рассматривается, как обычно, несколько версий, в том числе техническая неисправность и человеческий фактор, то есть нарушения при выполнении полета.
Следователи в аэропорту Благовещенска изымают образцы топлива, которым заправлялся борт, изучают документацию по обслуживанию судна и его готовности к вылету.
© РИА Новости / Борис Вдовенко | Перейти в медиабанкСоветский самолет АН-24
Советский самолет АН-24 - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Борис Вдовенко
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Советский самолет АН-24
"Также, начиная от завода-изготовителя и авиакомпании, проверяем, каким образом приобретали этот борт и как его эксплуатировали, — добавил Ануфриев. — Надлежащим ли образом проводились плановое техническое обслуживание, замена агрегатов. Когда и как пилоты проходили обучение, повышали квалификацию. Их опыт и допуск к полетам. Это все нам нужно оценить".
По поручению премьер-министра России Михаила Мишустина в ближайшее время к месту трагедии вылетят министр транспорта Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров. О катастрофе доложили президенту Владимиру Путину.
Другие авиакомпании предложили содействие в организации доставки родственников пассажиров разбившегося борта в Тынду. Вице-премьер Юрий Трутнев заверил, что все получат необходимую помощь. Это же пообещали главы регионов Сибири и Дальнего Востока.
 
ПроисшествияТындаРоссияБлаговещенскИгорь КобзевМихаил МишустинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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