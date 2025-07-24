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Премьер Камбоджи призвал избегать дискриминации граждан из Таиланда - РИА Новости, 24.07.2025
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16:41 24.07.2025 (обновлено: 16:42 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/premer-2031195810.html
Премьер Камбоджи призвал избегать дискриминации граждан из Таиланда
Премьер Камбоджи призвал избегать дискриминации граждан из Таиланда - РИА Новости, 24.07.2025
Премьер Камбоджи призвал избегать дискриминации граждан из Таиланда
Премьер-министр Камбоджи Хун Манет призвал граждан избегать дискриминации или иных действий в отношении граждан и компаний из Таиланда на фоне эскалации... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T16:41:00+03:00
2025-07-24T16:42:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министр Камбоджи Хун Манет призвал граждан избегать дискриминации или иных действий в отношении граждан и компаний из Таиланда на фоне эскалации пограничного конфликта. "Несмотря на то, что в настоящее время на границе сражаются камбоджийская и тайская армия, я обращаюсь ко всем гражданам Камбоджи с призывом сохранить мораль и достоинство, а также избежать дискриминации и других действий, которые могут затронуть Королевское посольство Таиланда в Камбодже, тайские компании и граждан Таиланда, которые проживают в Камбодже",- заявил премьер в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в четверг. Он также призвал камбоджийцев, которые живут, работают или учатся в Таиланде, вернуться на родину, чтобы они сами не столкнулись с притеснениями. Ранее посольство Таиланда в Пномпене призвало граждан покинуть Камбоджу из-за вероятной дальнейшей эскалации конфликта в регионе. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора. Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.* запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250724/kambodzha-2031136225.html
https://ria.ru/20250724/otvet-2031130329.html
таиланд
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в мире, таиланд, камбоджа, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Таиланд, Камбоджа, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Премьер Камбоджи призвал избегать дискриминации граждан из Таиланда

Премьер Камбоджи призвал избегать дискриминации граждан и компаний из Таиланда

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкСтолица Камбоджи город Пномпень
Столица Камбоджи город Пномпень - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Столица Камбоджи город Пномпень. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министр Камбоджи Хун Манет призвал граждан избегать дискриминации или иных действий в отношении граждан и компаний из Таиланда на фоне эскалации пограничного конфликта.
"Несмотря на то, что в настоящее время на границе сражаются камбоджийская и тайская армия, я обращаюсь ко всем гражданам Камбоджи с призывом сохранить мораль и достоинство, а также избежать дискриминации и других действий, которые могут затронуть Королевское посольство Таиланда в Камбодже, тайские компании и граждан Таиланда, которые проживают в Камбодже",- заявил премьер в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в четверг.
Жители Таиланда, бежавшие из мест боестолкновений на границе с Камбоджей - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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Он также призвал камбоджийцев, которые живут, работают или учатся в Таиланде, вернуться на родину, чтобы они сами не столкнулись с притеснениями.
Ранее посольство Таиланда в Пномпене призвало граждан покинуть Камбоджу из-за вероятной дальнейшей эскалации конфликта в регионе.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации.
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами.
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.
* запрещена в РФ как экстремистская
Последствия обстрела магазина у АЗС в Таиланде со стороны Камбоджи - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Таиланд заявил о праве на военный ответ на удары Камбоджи
Вчера, 13:26
 
В миреТаиландКамбоджаОбострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
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