https://ria.ru/20250724/prava-2031021421.html
В России с сентября вырастут пошлины за выдачу водительских прав
В России с сентября вырастут пошлины за выдачу водительских прав - РИА Новости, 24.07.2025
В России с сентября вырастут пошлины за выдачу водительских прав
Пошлины за выдачу водительских прав в России с 1 сентября вырастут в два раза, рассказал РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика",... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T03:04:00+03:00
2025-07-24T03:04:00+03:00
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петр шкуматов
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пошлины за выдачу водительских прав в России с 1 сентября вырастут в два раза, рассказал РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", руководитель рабочей группы Народного фронта "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов. Госдума ранее во втором и третьем чтении приняла закон, который с сентября этого года вводит новые госпошлины для автовладельцев и мигрантов и повышает ряд действующих пошлин на них. "С 1 сентября пошлины за выдачу национального водительского удостоверения вырастут в два раза: до 4 тысяч рублей за пластиковую карту и до 6 тысяч рублей за удостоверение нового образца", - рассказал Шкуматов агентству. Эксперт отметил, что размер госпошлины за выдачу водительского удостоверения не пересматривался с 2015 года. "За прошедшее десятилетие она оставалась на прежнем уровне, несмотря на то, что официальная инфляция за это время превысила 100%. По сути, услуга сегодня предоставляется автомобилистам по цене существенно ниже её реальной себестоимости. С тех пор как был установлен действующий тариф, практически все сферы жизни подорожали. Поэтому текущее повышение следует рассматривать как необходимую меру по приведению пошлины в соответствие с накопленным инфляционным уровнем", - объяснил Шкуматов. По мнению эксперта, главный мотив повышения размера пошлины заключается в актуализации расценок. Он подчеркнул, что необходимо учитывать нынешний высокий уровень предоставляемого ГИБДД сервиса, который получают водители. "В отличие от прежних лет, когда получение водительских прав могло занять целый день, а то и два дня, и сопровождалось длинными очередями, сейчас процедура стала значительно быстрее и удобнее. Тем не менее, обеспечение этого комфорта требует ресурсов: кадровых, технических, организационных", - обратил внимание Шкуматов. Эксперт напомнил, водительские права россиян нужно обновлять раз в 10 лет. "То есть, даже с учётом изменений, общая финансовая нагрузка на автовладельцев остаётся минимальной", - заключил Шкуматов.
https://ria.ru/20250401/pdd-2008524761.html
https://ria.ru/20250408/prava-2009925450.html
https://ria.ru/20250312/prava-2004438259.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, петр шкуматов, госдума рф, гибдд мвд рф, общество
Россия, Петр Шкуматов, Госдума РФ, ГИБДД МВД РФ, Общество
В России с сентября вырастут пошлины за выдачу водительских прав
Шкуматов: пошлины за выдачу водительских прав с 1 сентября вырастут в два раза
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пошлины за выдачу водительских прав в России с 1 сентября вырастут в два раза, рассказал РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", руководитель рабочей группы Народного фронта "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов.
Госдума
ранее во втором и третьем чтении приняла закон, который с сентября этого года вводит новые госпошлины для автовладельцев и мигрантов и повышает ряд действующих пошлин на них.
"С 1 сентября пошлины за выдачу национального водительского удостоверения вырастут в два раза: до 4 тысяч рублей за пластиковую карту и до 6 тысяч рублей за удостоверение нового образца", - рассказал Шкуматов
агентству.
Эксперт отметил, что размер госпошлины за выдачу водительского удостоверения не пересматривался с 2015 года.
"За прошедшее десятилетие она оставалась на прежнем уровне, несмотря на то, что официальная инфляция за это время превысила 100%. По сути, услуга сегодня предоставляется автомобилистам по цене существенно ниже её реальной себестоимости. С тех пор как был установлен действующий тариф, практически все сферы жизни подорожали. Поэтому текущее повышение следует рассматривать как необходимую меру по приведению пошлины в соответствие с накопленным инфляционным уровнем", - объяснил Шкуматов.
По мнению эксперта, главный мотив повышения размера пошлины заключается в актуализации расценок. Он подчеркнул, что необходимо учитывать нынешний высокий уровень предоставляемого ГИБДД
сервиса, который получают водители.
«
"В отличие от прежних лет, когда получение водительских прав могло занять целый день, а то и два дня, и сопровождалось длинными очередями, сейчас процедура стала значительно быстрее и удобнее. Тем не менее, обеспечение этого комфорта требует ресурсов: кадровых, технических, организационных", - обратил внимание Шкуматов.
Эксперт напомнил, водительские права россиян нужно обновлять раз в 10 лет.
"То есть, даже с учётом изменений, общая финансовая нагрузка на автовладельцев остаётся минимальной", - заключил Шкуматов.