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В России потушили 40 лесных пожаров за сутки
В России потушили 40 лесных пожаров за сутки - РИА Новости, 24.07.2025
В России потушили 40 лесных пожаров за сутки
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 40 лесных пожаров на площади 3761 гектаров, сообщает в среду Авиалесоохрана. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T10:33:00+03:00
2025-07-24T10:33:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 40 лесных пожаров на площади 3761 гектаров, сообщает в среду Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 23.07.2025 в 18 регионах России лесопожарными силами ликвидировано 40 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 3761 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи четверга на территории РФ было 60 лесных пожара на площади 7037 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии - там действовало 14 пожаров на 2577 гектарах.
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россия, происшествия
В России потушили 40 лесных пожаров за сутки
Лесопожарные службы в России потушили 40 лесных пожаров в 18 регионах за сутки