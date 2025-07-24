https://ria.ru/20250724/pozhar-2031065951.html

В России потушили 40 лесных пожаров за сутки

В России потушили 40 лесных пожаров за сутки - РИА Новости, 24.07.2025

В России потушили 40 лесных пожаров за сутки

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 40 лесных пожаров на площади 3761 гектаров, сообщает в среду Авиалесоохрана. РИА Новости, 24.07.2025

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россия

происшествия

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 40 лесных пожаров на площади 3761 гектаров, сообщает в среду Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 23.07.2025 в 18 регионах России лесопожарными силами ликвидировано 40 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 3761 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи четверга на территории РФ было 60 лесных пожара на площади 7037 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии - там действовало 14 пожаров на 2577 гектарах.

https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html

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2025

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россия, происшествия