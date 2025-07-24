"Пожалуйста" — выделяется ли запятыми: правила и примеры
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Нужно ли выделять "пожалуйста" запятыми? Разбор речевых ситуаций, объяснение от эксперта, типичные ошибки и рекомендации употребления — в материале РИА Новости.
Нужно ли выделять "пожалуйста" запятыми?
Слово "пожалуйста" — одно из самых вежливых и часто используемых в грамматике русского языка. Однако его правописание, синтаксис и пунктуация порой вызывают затруднения, причем, не только в школьной программе. Нужно ли выделять "пожалуйста" запятыми? Это зависит от контекста и типа его выражения. "Пожалуйста" может выступать как вводное слово, а может и не быть таковым.
Когда "пожалуйста" — вводное слово
Если слово "пожалуйста" употребляется как вводное слово в формате вежливой просьбы, то оно выделяется в предложении запятой.
Например:
- "Пожалуйста, передайте мне книгу";
- "Можешь мне помочь, пожалуйста?"
Когда "пожалуйста" — частица
Если слово "пожалуйста" является в предложении частицей и находится рядом с другими частицами, то ставится одна запятая после всей группы слов.
Например:
- "Вот пожалуйста, приходит он домой поздно вечером".
Примеры с разными позициями в предложении
1. В начале предложения:
- "Пожалуйста, закрой дверь".
2. В середине предложения:
- "Можешь, пожалуйста, передать мне соль?"
3. В конце предложения:
- "Закрой окно, пожалуйста".
- "Можешь помочь мне с домашним заданием, пожалуйста?"
Каждый пример демонстрирует, как слово "пожалуйста" может употребляться в лексике в разных речевых ситуациях, при этом в большинстве случаев оно обособляется знаками препинания.
Как понять, вводное ли это слово?
В русском языке в устной и письменной речи слово "пожалуйста" может выполнять роль вводного слова в предложении, если оно употребляется для выражения вежливой просьбы или дополнения к сказанному, но при этом не является необходимым для понимания основной мысли.
Чтобы определить, является ли "пожалуйста" вводным словом, следует обратить внимание на следующие моменты:
1. Смысловая нагрузка. Если удаление слова "пожалуйста" не изменяет основное значение предложения, то оно может рассматриваться как вводное.
Например:
- "Принеси мне книгу, пожалуйста". / "Принеси мне книгу". (Смысл остается понятным)
2. Интонация. В устной речи вводные слова обычно выделяются интонацией. Если вы произносите предложение с "пожалуйста" и чувствуете, что оно добавляет вежливый оттенок, но не является обязательным, это может указывать на его вводную природу.
Типичные ошибки и устойчивые выражения
В школьной программе при употреблении слова "пожалуйста" в предложениях могут возникать некоторые типичные ошибки, связанные с выделением запятыми.
1. Неправильное выделение запятыми.
- Ошибка: "Пожалуйста, не забудь, о встрече"
- Правильно: "Пожалуйста, не забудь о встрече" (Запятая перед "о встрече" не нужна, так как это не вводное выражение)
2. Отсутствие запятой после "пожалуйста".
- Ошибка: "Ты, пожалуйста возьми этот вариант"
- Правильно: "Ты, пожалуйста, возьми этот вариант" (Знаки препинания должны стоять перед и после слова "пожалуйста" как вводного)
3. Отсутствие запятой перед "пожалуйста" в конце предложения.
- Ошибка: "Закрой окно пожалуйста"
- Правильно: "Закрой окно, пожалуйста" (Запятая должна стоять перед "пожалуйста", если оно находится в конце предложения)
4. Неправильное написание междометного выражения "скажите пожалуйста".
- Ошибка: "И неужели в совершеннейшем бреду? Скажите, пожалуйста!" — с каким-то бабьим жестом покачал головою Порфирий".
- Правильно: "И неужели в совершеннейшем бреду? Скажите пожалуйста!" — с каким-то бабьим жестом покачал головою Порфирий".
Запятая перед "пожалуйста" не нужна, так как в данном случае это междометное выражение.
Однако не стоит его путать с сочетанием глагола "скажите" и частицы "пожалуйста" — в таком случае перед "пожалуйста" необходима запятая: "Скажите, пожалуйста, отчего это вашу тяжелую тележку четыре быка тащат шутя?"
А вот несколько устойчивых выражений и фраз правописания слова "пожалуйста" в русском языке:
1. "Пожалуйста, не стесняйтесь". Выражение вежливой просьбы не бояться задавать вопросы или обращаться за помощью.
2. "Пожалуйста, будьте добры". Формальная просьба о чем-либо.
3. "Пожалуйста, передайте". Вежливая просьба о передаче чего-либо.
4. "Пожалуйста, дайте знать". Просьба сообщить о чем-либо.
5. "Пожалуйста, не забывайте". Вежливое напоминание о чем-то важном.
6. "Пожалуйста, приходите". Приглашение с вежливым оттенком.
7. "Пожалуйста, оставайтесь на связи". Просьба поддерживать контакт.
Эти выражения часто используются в повседневной речи и помогают сделать общение более вежливым.
Комментарий преподавателя по нормам ФГОС
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Здание Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Архивное фото
Екатерина Андреева, кандидат филологических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ:
- Необходимо запомнить, что "пожалуйста" — это не просто вежливое слово, но и грамматический элемент, требующий внимательного отношения. Умение правильно определять, является ли оно вводным словом, — показатель вашей грамотности и умения анализировать текст.
- Самый простой способ запомнить правильную пунктуацию при вводном слове — представлять "пожалуйста" как вежливого дворецкого, который всегда "стоит" по обе стороны от просьбы, выделяя ее своим присутствием (запятыми).
- Правильное употребление слова "пожалуйста" — это не только признак хорошего тона, но и демонстрация грамотности. Внимательно анализируйте контекст, определяйте, является ли "пожалуйста" вводным словом, и расставляйте запятые в соответствии с правилами русской пунктуации.
Как быстро запомнить правило
Чтобы быстро запомнить правило написания и выделения слова "пожалуйста", а также его значение и грамматическую роль, можно использовать несколько простых приемов:
1. Ассоциации. Представьте вежливую просьбу. Когда вы кого-то о чем-то просите, добавляете "пожалуйста" для вежливости. Это слово всегда несет вежливый оттенок, но не является обязательным для понимания основного смысла предложения.
2. Запоминание структуры предложения. В русском языке слово "пожалуйста" выделяется запятыми, когда оно стоит в начале или середине предложения.
Например:
- "Пожалуйста, передайте мне книгу".
- "Можно я, пожалуйста, возьму этот вариант?"
В конце предложения оно также выделяется запятой: "Закрой дверь, пожалуйста."
3. Практика. Пишите предложения с использованием "пожалуйста", обращая внимание на его позицию в предложении и речевую функцию. Чем больше вы будете практиковаться, тем легче будет запомнить правила.
4. Создание примеров. Придумайте несколько своих собственных примеров со словом "пожалуйста" в разных позициях (в начале, середине и конце предложения) и записывайте их, выделяя запятыми.
5. Краткое правило. Запоминайте краткое правило школьного курса: "Пожалуйста" вежливо выделяется запятыми, если не мешает смыслу".
Заключение
Неправильная пунктуация со словом "пожалуйста" — достаточно частая проблема в грамматике русского языка. Подводя итог, можно сказать, что в большинстве речевых ситуаций "пожалуйста" запятыми выделяется. Исключение, как правило, составляют случаи употребления устоявшихся сочетаний, которые просто нужно запомнить.
Список для закрепления:
1. Если слово "пожалуйста" используется в предложении со значением вежливой просьбы, оно всегда выделяется запятыми: "Подскажите, пожалуйста, сколько стоит эта дыня?"
2. Если значения просьбы в предложении не усматривается, то запятая ставится только после "пожалуйста": "Вот пожалуйста, он обещал, но не сделал работу в срок".
3. Если "пожалуйста" выступает в предложении как вводное слово, оно всегда выделяется:
- "Пожалуйста, переведите мне аванс на карту"
- "Переведите мне, пожалуйста, аванс на карту"
- "Переведите мне аванс на карту, пожалуйста".