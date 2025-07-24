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"Пожалуйста" — выделяется ли запятыми: правила и примеры

Пожалуйста — выделяется ли запятыми: правило с примерами

"Пожалуйста" — выделяется ли запятыми: правила и примеры

Нужно ли выделять "пожалуйста" запятыми? Разбор речевых ситуаций, объяснение от эксперта, типичные ошибки и рекомендации употребления — в материале РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T20:51:00+03:00

2025-07-24T20:51:00+03:00

2025-07-24T20:51:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Нужно ли выделять "пожалуйста" запятыми? Разбор речевых ситуаций, объяснение от эксперта, типичные ошибки и рекомендации употребления — в материале РИА Новости.Нужно ли выделять "пожалуйста" запятыми?Слово "пожалуйста" — одно из самых вежливых и часто используемых в грамматике русского языка. Однако его правописание, синтаксис и пунктуация порой вызывают затруднения, причем, не только в школьной программе. Нужно ли выделять "пожалуйста" запятыми? Это зависит от контекста и типа его выражения. "Пожалуйста" может выступать как вводное слово, а может и не быть таковым.Когда "пожалуйста" — вводное словоЕсли слово "пожалуйста" употребляется как вводное слово в формате вежливой просьбы, то оно выделяется в предложении запятой.Например:Когда "пожалуйста" — частицаЕсли слово "пожалуйста" является в предложении частицей и находится рядом с другими частицами, то ставится одна запятая после всей группы слов.Например:Примеры с разными позициями в предложении1. В начале предложения:2. В середине предложения:3. В конце предложения:Каждый пример демонстрирует, как слово "пожалуйста" может употребляться в лексике в разных речевых ситуациях, при этом в большинстве случаев оно обособляется знаками препинания.Как понять, вводное ли это слово?В русском языке в устной и письменной речи слово "пожалуйста" может выполнять роль вводного слова в предложении, если оно употребляется для выражения вежливой просьбы или дополнения к сказанному, но при этом не является необходимым для понимания основной мысли.Чтобы определить, является ли "пожалуйста" вводным словом, следует обратить внимание на следующие моменты:1. Смысловая нагрузка. Если удаление слова "пожалуйста" не изменяет основное значение предложения, то оно может рассматриваться как вводное.Например:2. Интонация. В устной речи вводные слова обычно выделяются интонацией. Если вы произносите предложение с "пожалуйста" и чувствуете, что оно добавляет вежливый оттенок, но не является обязательным, это может указывать на его вводную природу.Типичные ошибки и устойчивые выраженияВ школьной программе при употреблении слова "пожалуйста" в предложениях могут возникать некоторые типичные ошибки, связанные с выделением запятыми.1. Неправильное выделение запятыми.2. Отсутствие запятой после "пожалуйста".3. Отсутствие запятой перед "пожалуйста" в конце предложения.4. Неправильное написание междометного выражения "скажите пожалуйста".Запятая перед "пожалуйста" не нужна, так как в данном случае это междометное выражение.Однако не стоит его путать с сочетанием глагола "скажите" и частицы "пожалуйста" — в таком случае перед "пожалуйста" необходима запятая: "Скажите, пожалуйста, отчего это вашу тяжелую тележку четыре быка тащат шутя?"А вот несколько устойчивых выражений и фраз правописания слова "пожалуйста" в русском языке:1. "Пожалуйста, не стесняйтесь". Выражение вежливой просьбы не бояться задавать вопросы или обращаться за помощью.2. "Пожалуйста, будьте добры". Формальная просьба о чем-либо.3. "Пожалуйста, передайте". Вежливая просьба о передаче чего-либо.4. "Пожалуйста, дайте знать". Просьба сообщить о чем-либо.5. "Пожалуйста, не забывайте". Вежливое напоминание о чем-то важном.6. "Пожалуйста, приходите". Приглашение с вежливым оттенком.7. "Пожалуйста, оставайтесь на связи". Просьба поддерживать контакт.Эти выражения часто используются в повседневной речи и помогают сделать общение более вежливым.Комментарий преподавателя по нормам ФГОСЕкатерина Андреева, кандидат филологических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ:Как быстро запомнить правилоЧтобы быстро запомнить правило написания и выделения слова "пожалуйста", а также его значение и грамматическую роль, можно использовать несколько простых приемов:1. Ассоциации. Представьте вежливую просьбу. Когда вы кого-то о чем-то просите, добавляете "пожалуйста" для вежливости. Это слово всегда несет вежливый оттенок, но не является обязательным для понимания основного смысла предложения.2. Запоминание структуры предложения. В русском языке слово "пожалуйста" выделяется запятыми, когда оно стоит в начале или середине предложения.Например:В конце предложения оно также выделяется запятой: "Закрой дверь, пожалуйста."3. Практика. Пишите предложения с использованием "пожалуйста", обращая внимание на его позицию в предложении и речевую функцию. Чем больше вы будете практиковаться, тем легче будет запомнить правила.4. Создание примеров. Придумайте несколько своих собственных примеров со словом "пожалуйста" в разных позициях (в начале, середине и конце предложения) и записывайте их, выделяя запятыми.5. Краткое правило. Запоминайте краткое правило школьного курса: "Пожалуйста" вежливо выделяется запятыми, если не мешает смыслу".ЗаключениеНеправильная пунктуация со словом "пожалуйста" — достаточно частая проблема в грамматике русского языка. Подводя итог, можно сказать, что в большинстве речевых ситуаций "пожалуйста" запятыми выделяется. Исключение, как правило, составляют случаи употребления устоявшихся сочетаний, которые просто нужно запомнить.Список для закрепления:1. Если слово "пожалуйста" используется в предложении со значением вежливой просьбы, оно всегда выделяется запятыми: "Подскажите, пожалуйста, сколько стоит эта дыня?"2. Если значения просьбы в предложении не усматривается, то запятая ставится только после "пожалуйста": "Вот пожалуйста, он обещал, но не сделал работу в срок".3. Если "пожалуйста" выступает в предложении как вводное слово, оно всегда выделяется:

https://ria.ru/20250711/shkoly-2028690694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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