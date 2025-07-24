Рейтинг@Mail.ru
Пожалуйста — выделяется ли запятыми: правило с примерами
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:51 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/pozhalujsta-zapyatye-2031264907.html
"Пожалуйста" — выделяется ли запятыми: правила и примеры
Пожалуйста — выделяется ли запятыми: правило с примерами
"Пожалуйста" — выделяется ли запятыми: правила и примеры
Нужно ли выделять "пожалуйста" запятыми? Разбор речевых ситуаций, объяснение от эксперта, типичные ошибки и рекомендации употребления — в материале РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T20:51:00+03:00
2025-07-24T20:51:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758307383_0:174:3332:2048_1920x0_80_0_0_f8b39b3d5cb14e6806f9eea7928e5f1b.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Нужно ли выделять "пожалуйста" запятыми? Разбор речевых ситуаций, объяснение от эксперта, типичные ошибки и рекомендации употребления — в материале РИА Новости.Нужно ли выделять "пожалуйста" запятыми?Слово "пожалуйста" — одно из самых вежливых и часто используемых в грамматике русского языка. Однако его правописание, синтаксис и пунктуация порой вызывают затруднения, причем, не только в школьной программе. Нужно ли выделять "пожалуйста" запятыми? Это зависит от контекста и типа его выражения. "Пожалуйста" может выступать как вводное слово, а может и не быть таковым.Когда "пожалуйста" — вводное словоЕсли слово "пожалуйста" употребляется как вводное слово в формате вежливой просьбы, то оно выделяется в предложении запятой.Например:Когда "пожалуйста" — частицаЕсли слово "пожалуйста" является в предложении частицей и находится рядом с другими частицами, то ставится одна запятая после всей группы слов.Например:Примеры с разными позициями в предложении1. В начале предложения:2. В середине предложения:3. В конце предложения:Каждый пример демонстрирует, как слово "пожалуйста" может употребляться в лексике в разных речевых ситуациях, при этом в большинстве случаев оно обособляется знаками препинания.Как понять, вводное ли это слово?В русском языке в устной и письменной речи слово "пожалуйста" может выполнять роль вводного слова в предложении, если оно употребляется для выражения вежливой просьбы или дополнения к сказанному, но при этом не является необходимым для понимания основной мысли.Чтобы определить, является ли "пожалуйста" вводным словом, следует обратить внимание на следующие моменты:1. Смысловая нагрузка. Если удаление слова "пожалуйста" не изменяет основное значение предложения, то оно может рассматриваться как вводное.Например:2. Интонация. В устной речи вводные слова обычно выделяются интонацией. Если вы произносите предложение с "пожалуйста" и чувствуете, что оно добавляет вежливый оттенок, но не является обязательным, это может указывать на его вводную природу.Типичные ошибки и устойчивые выраженияВ школьной программе при употреблении слова "пожалуйста" в предложениях могут возникать некоторые типичные ошибки, связанные с выделением запятыми.1. Неправильное выделение запятыми.2. Отсутствие запятой после "пожалуйста".3. Отсутствие запятой перед "пожалуйста" в конце предложения.4. Неправильное написание междометного выражения "скажите пожалуйста".Запятая перед "пожалуйста" не нужна, так как в данном случае это междометное выражение.Однако не стоит его путать с сочетанием глагола "скажите" и частицы "пожалуйста" — в таком случае перед "пожалуйста" необходима запятая: "Скажите, пожалуйста, отчего это вашу тяжелую тележку четыре быка тащат шутя?"А вот несколько устойчивых выражений и фраз правописания слова "пожалуйста" в русском языке:1. "Пожалуйста, не стесняйтесь". Выражение вежливой просьбы не бояться задавать вопросы или обращаться за помощью.2. "Пожалуйста, будьте добры". Формальная просьба о чем-либо.3. "Пожалуйста, передайте". Вежливая просьба о передаче чего-либо.4. "Пожалуйста, дайте знать". Просьба сообщить о чем-либо.5. "Пожалуйста, не забывайте". Вежливое напоминание о чем-то важном.6. "Пожалуйста, приходите". Приглашение с вежливым оттенком.7. "Пожалуйста, оставайтесь на связи". Просьба поддерживать контакт.Эти выражения часто используются в повседневной речи и помогают сделать общение более вежливым.Комментарий преподавателя по нормам ФГОСЕкатерина Андреева, кандидат филологических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ:Как быстро запомнить правилоЧтобы быстро запомнить правило написания и выделения слова "пожалуйста", а также его значение и грамматическую роль, можно использовать несколько простых приемов:1. Ассоциации. Представьте вежливую просьбу. Когда вы кого-то о чем-то просите, добавляете "пожалуйста" для вежливости. Это слово всегда несет вежливый оттенок, но не является обязательным для понимания основного смысла предложения.2. Запоминание структуры предложения. В русском языке слово "пожалуйста" выделяется запятыми, когда оно стоит в начале или середине предложения.Например:В конце предложения оно также выделяется запятой: "Закрой дверь, пожалуйста."3. Практика. Пишите предложения с использованием "пожалуйста", обращая внимание на его позицию в предложении и речевую функцию. Чем больше вы будете практиковаться, тем легче будет запомнить правила.4. Создание примеров. Придумайте несколько своих собственных примеров со словом "пожалуйста" в разных позициях (в начале, середине и конце предложения) и записывайте их, выделяя запятыми.5. Краткое правило. Запоминайте краткое правило школьного курса: "Пожалуйста" вежливо выделяется запятыми, если не мешает смыслу".ЗаключениеНеправильная пунктуация со словом "пожалуйста" — достаточно частая проблема в грамматике русского языка. Подводя итог, можно сказать, что в большинстве речевых ситуаций "пожалуйста" запятыми выделяется. Исключение, как правило, составляют случаи употребления устоявшихся сочетаний, которые просто нужно запомнить.Список для закрепления:1. Если слово "пожалуйста" используется в предложении со значением вежливой просьбы, оно всегда выделяется запятыми: "Подскажите, пожалуйста, сколько стоит эта дыня?"2. Если значения просьбы в предложении не усматривается, то запятая ставится только после "пожалуйста": "Вот пожалуйста, он обещал, но не сделал работу в срок".3. Если "пожалуйста" выступает в предложении как вводное слово, оно всегда выделяется:
https://ria.ru/20250711/shkoly-2028690694.html
https://ria.ru/20250711/yazyk-2028655158.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758307383_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_c8cc7a0a6fbf7557f1256a6806c047d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

"Пожалуйста" — выделяется ли запятыми: правила и примеры

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк"Пожалуйста" — выделяется ли запятыми
Пожалуйста — выделяется ли запятыми - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
Оглавление
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Нужно ли выделять "пожалуйста" запятыми? Разбор речевых ситуаций, объяснение от эксперта, типичные ошибки и рекомендации употребления — в материале РИА Новости.
Учебник русского языка - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
В школах внедрят единую методологию преподавания русского языка
11 июля, 21:53

Нужно ли выделять "пожалуйста" запятыми?

Слово "пожалуйста" — одно из самых вежливых и часто используемых в грамматике русского языка. Однако его правописание, синтаксис и пунктуация порой вызывают затруднения, причем, не только в школьной программе. Нужно ли выделять "пожалуйста" запятыми? Это зависит от контекста и типа его выражения. "Пожалуйста" может выступать как вводное слово, а может и не быть таковым.

Когда "пожалуйста" — вводное слово

Если слово "пожалуйста" употребляется как вводное слово в формате вежливой просьбы, то оно выделяется в предложении запятой.
Например:
  • "Пожалуйста, передайте мне книгу";
  • "Можешь мне помочь, пожалуйста?"

Когда "пожалуйста" — частица

Если слово "пожалуйста" является в предложении частицей и находится рядом с другими частицами, то ставится одна запятая после всей группы слов.
Например:
  • "Вот пожалуйста, приходит он домой поздно вечером".

Примеры с разными позициями в предложении

1. В начале предложения:
  • "Пожалуйста, закрой дверь".
2. В середине предложения:
  • "Можешь, пожалуйста, передать мне соль?"
3. В конце предложения:
  • "Закрой окно, пожалуйста".
  • "Можешь помочь мне с домашним заданием, пожалуйста?"
Каждый пример демонстрирует, как слово "пожалуйста" может употребляться в лексике в разных речевых ситуациях, при этом в большинстве случаев оно обособляется знаками препинания.

Как понять, вводное ли это слово?

В русском языке в устной и письменной речи слово "пожалуйста" может выполнять роль вводного слова в предложении, если оно употребляется для выражения вежливой просьбы или дополнения к сказанному, но при этом не является необходимым для понимания основной мысли.
Чтобы определить, является ли "пожалуйста" вводным словом, следует обратить внимание на следующие моменты:
1. Смысловая нагрузка. Если удаление слова "пожалуйста" не изменяет основное значение предложения, то оно может рассматриваться как вводное.
Например:
  • "Принеси мне книгу, пожалуйста". / "Принеси мне книгу". (Смысл остается понятным)
2. Интонация. В устной речи вводные слова обычно выделяются интонацией. Если вы произносите предложение с "пожалуйста" и чувствуете, что оно добавляет вежливый оттенок, но не является обязательным, это может указывать на его вводную природу.

Типичные ошибки и устойчивые выражения

© Fotolia / doris_bredowЗаписные книжки
Записные книжки - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Fotolia / doris_bredow
Записные книжки. Архивное фото
В школьной программе при употреблении слова "пожалуйста" в предложениях могут возникать некоторые типичные ошибки, связанные с выделением запятыми.
1. Неправильное выделение запятыми.
  • Ошибка: "Пожалуйста, не забудь, о встрече"
  • Правильно: "Пожалуйста, не забудь о встрече" (Запятая перед "о встрече" не нужна, так как это не вводное выражение)
2. Отсутствие запятой после "пожалуйста".
  • Ошибка: "Ты, пожалуйста возьми этот вариант"
  • Правильно: "Ты, пожалуйста, возьми этот вариант" (Знаки препинания должны стоять перед и после слова "пожалуйста" как вводного)
3. Отсутствие запятой перед "пожалуйста" в конце предложения.
  • Ошибка: "Закрой окно пожалуйста"
  • Правильно: "Закрой окно, пожалуйста" (Запятая должна стоять перед "пожалуйста", если оно находится в конце предложения)
4. Неправильное написание междометного выражения "скажите пожалуйста".
  • Ошибка: "И неужели в совершеннейшем бреду? Скажите, пожалуйста!" — с каким-то бабьим жестом покачал головою Порфирий".
  • Правильно: "И неужели в совершеннейшем бреду? Скажите пожалуйста!" — с каким-то бабьим жестом покачал головою Порфирий".
Запятая перед "пожалуйста" не нужна, так как в данном случае это междометное выражение.
Однако не стоит его путать с сочетанием глагола "скажите" и частицы "пожалуйста" — в таком случае перед "пожалуйста" необходима запятая: "Скажите, пожалуйста, отчего это вашу тяжелую тележку четыре быка тащат шутя?"
А вот несколько устойчивых выражений и фраз правописания слова "пожалуйста" в русском языке:
1. "Пожалуйста, не стесняйтесь". Выражение вежливой просьбы не бояться задавать вопросы или обращаться за помощью.
2. "Пожалуйста, будьте добры". Формальная просьба о чем-либо.
3. "Пожалуйста, передайте". Вежливая просьба о передаче чего-либо.
4. "Пожалуйста, дайте знать". Просьба сообщить о чем-либо.
5. "Пожалуйста, не забывайте". Вежливое напоминание о чем-то важном.
6. "Пожалуйста, приходите". Приглашение с вежливым оттенком.
7. "Пожалуйста, оставайтесь на связи". Просьба поддерживать контакт.
Эти выражения часто используются в повседневной речи и помогают сделать общение более вежливым.

Комментарий преподавателя по нормам ФГОС

CC BY-SA 4.0 / Kukusru / Основное здание Финансового университета при Правительстве РФ / Cropped imageЗдание Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Здание Финансового университета при Правительстве Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
CC BY-SA 4.0 / Kukusru / Основное здание Финансового университета при Правительстве РФ / Cropped image
Здание Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Архивное фото
Екатерина Андреева, кандидат филологических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ:
  • Необходимо запомнить, что "пожалуйста" — это не просто вежливое слово, но и грамматический элемент, требующий внимательного отношения. Умение правильно определять, является ли оно вводным словом, — показатель вашей грамотности и умения анализировать текст.
  • Самый простой способ запомнить правильную пунктуацию при вводном слове — представлять "пожалуйста" как вежливого дворецкого, который всегда "стоит" по обе стороны от просьбы, выделяя ее своим присутствием (запятыми).
  • Правильное употребление слова "пожалуйста" — это не только признак хорошего тона, но и демонстрация грамотности. Внимательно анализируйте контекст, определяйте, является ли "пожалуйста" вводным словом, и расставляйте запятые в соответствии с правилами русской пунктуации.

Как быстро запомнить правило

Чтобы быстро запомнить правило написания и выделения слова "пожалуйста", а также его значение и грамматическую роль, можно использовать несколько простых приемов:
1. Ассоциации. Представьте вежливую просьбу. Когда вы кого-то о чем-то просите, добавляете "пожалуйста" для вежливости. Это слово всегда несет вежливый оттенок, но не является обязательным для понимания основного смысла предложения.
2. Запоминание структуры предложения. В русском языке слово "пожалуйста" выделяется запятыми, когда оно стоит в начале или середине предложения.
Например:
  • "Пожалуйста, передайте мне книгу".
  • "Можно я, пожалуйста, возьму этот вариант?"
В конце предложения оно также выделяется запятой: "Закрой дверь, пожалуйста."
3. Практика. Пишите предложения с использованием "пожалуйста", обращая внимание на его позицию в предложении и речевую функцию. Чем больше вы будете практиковаться, тем легче будет запомнить правила.
4. Создание примеров. Придумайте несколько своих собственных примеров со словом "пожалуйста" в разных позициях (в начале, середине и конце предложения) и записывайте их, выделяя запятыми.
5. Краткое правило. Запоминайте краткое правило школьного курса: "Пожалуйста" вежливо выделяется запятыми, если не мешает смыслу".

Заключение

Неправильная пунктуация со словом "пожалуйста" — достаточно частая проблема в грамматике русского языка. Подводя итог, можно сказать, что в большинстве речевых ситуаций "пожалуйста" запятыми выделяется. Исключение, как правило, составляют случаи употребления устоявшихся сочетаний, которые просто нужно запомнить.

Список для закрепления:

1. Если слово "пожалуйста" используется в предложении со значением вежливой просьбы, оно всегда выделяется запятыми: "Подскажите, пожалуйста, сколько стоит эта дыня?"
2. Если значения просьбы в предложении не усматривается, то запятая ставится только после "пожалуйста": "Вот пожалуйста, он обещал, но не сделал работу в срок".
3. Если "пожалуйста" выступает в предложении как вводное слово, оно всегда выделяется:
  • "Пожалуйста, переведите мне аванс на карту"
  • "Переведите мне, пожалуйста, аванс на карту"
  • "Переведите мне аванс на карту, пожалуйста".
Большой Кремлевский дворец, колокольня Ивана Великого и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Русский язык официально признали основой российской государственности
11 июля, 18:18
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала