https://ria.ru/20250724/posolstvo-2031113315.html

Посольство в Таиланде не получало обращений от россиян

Посольство в Таиланде не получало обращений от россиян - РИА Новости, 24.07.2025

Посольство в Таиланде не получало обращений от россиян

Обращений от российских граждан в связи с боестолкновениями на таиландско-камбоджийской границе в российское посольство в Таиланде не поступало, сообщили РИА... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T12:44:00+03:00

2025-07-24T12:44:00+03:00

2025-07-24T12:44:00+03:00

в мире

таиланд

камбоджа

франция

обострение конфликта между таиландом и камбоджей

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БАНГКОК, 24 июл – РИА Новости. Обращений от российских граждан в связи с боестолкновениями на таиландско-камбоджийской границе в российское посольство в Таиланде не поступало, сообщили РИА Новости в консульском отделе российской дипмиссии. "Обращений от россиян в связи с боестолкновениями в пограничных районах на границе между Таиландом и Камбоджей в посольство не поступало", - сообщили агентству российские дипломаты. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.

https://ria.ru/20250724/konflikt-2031075622.html

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камбоджа

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Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи 2025-07-24T12:44 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, таиланд, камбоджа, франция, обострение конфликта между таиландом и камбоджей