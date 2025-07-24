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Президент Бразилии заявил, что Трамп не хочет с ним разговаривать

Президент Бразилии заявил, что Трамп не хочет с ним разговаривать - РИА Новости, 24.07.2025

Президент Бразилии заявил, что Трамп не хочет с ним разговаривать

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил на мероприятии в штате Минас-Жерайс, что президент США Дональд Трамп "не хочет разговаривать" с ним после... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T22:13:00+03:00

2025-07-24T22:13:00+03:00

2025-07-24T22:13:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил на мероприятии в штате Минас-Жерайс, что президент США Дональд Трамп "не хочет разговаривать" с ним после появления информации о возможном введении 50-процентных пошлин на импорт бразильских товаров. "Трамп не хочет разговаривать, иначе он бы позвонил мне", - цитирует президента агентство Рейтер. Ранее сенатор от штата Баия Жак Вагнер сообщал, что делегация сенаторов из Бразилии отправится в США в конце недели для переговоров на фоне возможного введения США 50-процентных импортных пошлин. Ранее Трамп опубликовал в соцсети Truth Social письмо о том, что США с 1 августа вводят импортную пошлину на все товары из Бразилии в размере 50%. Ранее Трамп заявлял, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. Также президент США угрожал Бразилии пошлинами, представляя эту меру как борьбу за справедливость в отношении своего друга и союзника - экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, находящегося под следствием.

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в мире, бразилия, сша, дональд трамп, луис инасиу лула да силва, пошлины