https://ria.ru/20250724/polsha-2031245346.html

Президент Польши привел к присяге новый состав правительства

Президент Польши привел к присяге новый состав правительства - РИА Новости, 24.07.2025

Президент Польши привел к присяге новый состав правительства

Президент Польши Анджей Дуда привел к присяге новый состав правительства страны. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T19:11:00+03:00

2025-07-24T19:11:00+03:00

2025-07-24T19:11:00+03:00

в мире

польша

дональд туск

анджей дуда

томаш семоняк

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ВАРШАВА, 24 июл – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда привел к присяге новый состав правительства страны. Во время торжественной церемонии, которую транслировала канцелярия премьер-министра, присягу принес 21 министр, назначенный в среду премьером Дональдом Туском в рамках реконструкции правительства. Таким образом число руководителей ведомств сократилось с 26 до 21. По итогам назначений Туска Вальдемар Журек сменил на посту министра юстиции, генерального прокурора Адама Боднара, Марчин Кервиньский стал министром внутренних дел и администрации вместо Томаша Семоняка. При этом Семоняк остается в составе кабмина на посту министра-координатора спецслужб. Министр иностранных дел Радослав Сикорский получил дополнительный пост вице-премьера. Туск также произвел объединение министерства промышленности и министерства энергетики в одно общее министерство энергетики. Это ведомство возглавил Милош Матыка. Кроме того, объединены министерство экономики и министерство финансов. Министром финансов и экономики стал Анджей Доманьский, возглавлявший ранее министерство финансов Министром государственных активов стал Войцех Бальчун, сменив на этом посту Якуба Яворовского. Министром здравоохранения вместо Изабеллы Лещины стала Иоланта Собераньская-Гренда. Министерство спорта вместо Славомира Нитраса возглавил Якуб Рутницкий. Также создано совершенно новое ведомство - министерство надзора над внедрением политики правительства, его возглавил Мачей Берек. Первое заседание правительства в новом составе назначено на ближайшую пятницу. Президент Польши Дуда, срок полномочий которого завершается 6 августа, во время церемонии приведения правительства к присяге призвал правительство не заниматься борьбой с политическими оппонентами, а заботиться о благосостоянии и безопасности народа. "Я прошу вас иметь в виду, что большинство наших соотечественников не интересуется каждый день политическими спорами, не вслушивается внимательно в заявления политиков, в их споры и дискуссии. Прежде всего они смотрят на то, как им живется, насколько им легко отправить детей в школу, насколько им легко делать покупки, насколько они в состоянии поехать на отдых, находятся ли они в безопасности", - сказал он. "Как уходящий президент Польской республики, я прошу вас помнить об этом. Споры, столкновения, политические соревнования значительно меньше интересуют людей, чем то, живут ли они безопасно, живут ли удобно, есть ли у них работа, безопасна ли дорога, развивается ли их страна. Оставляю вас с пожеланием удачи в исполнении этой миссии", - заключил президент.

https://ria.ru/20250723/ukraina-2030977574.html

https://ria.ru/20250723/tusk-2030798807.html

https://ria.ru/20250723/konsulstvo-2030923014.html

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в мире, польша, дональд туск, анджей дуда, томаш семоняк