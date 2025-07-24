https://ria.ru/20250724/polsha-2031245346.html
Президент Польши привел к присяге новый состав правительства
Президент Польши привел к присяге новый состав правительства - РИА Новости, 24.07.2025
Президент Польши привел к присяге новый состав правительства
Президент Польши Анджей Дуда привел к присяге новый состав правительства страны. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T19:11:00+03:00
2025-07-24T19:11:00+03:00
2025-07-24T19:11:00+03:00
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ВАРШАВА, 24 июл – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда привел к присяге новый состав правительства страны. Во время торжественной церемонии, которую транслировала канцелярия премьер-министра, присягу принес 21 министр, назначенный в среду премьером Дональдом Туском в рамках реконструкции правительства. Таким образом число руководителей ведомств сократилось с 26 до 21. По итогам назначений Туска Вальдемар Журек сменил на посту министра юстиции, генерального прокурора Адама Боднара, Марчин Кервиньский стал министром внутренних дел и администрации вместо Томаша Семоняка. При этом Семоняк остается в составе кабмина на посту министра-координатора спецслужб. Министр иностранных дел Радослав Сикорский получил дополнительный пост вице-премьера. Туск также произвел объединение министерства промышленности и министерства энергетики в одно общее министерство энергетики. Это ведомство возглавил Милош Матыка. Кроме того, объединены министерство экономики и министерство финансов. Министром финансов и экономики стал Анджей Доманьский, возглавлявший ранее министерство финансов Министром государственных активов стал Войцех Бальчун, сменив на этом посту Якуба Яворовского. Министром здравоохранения вместо Изабеллы Лещины стала Иоланта Собераньская-Гренда. Министерство спорта вместо Славомира Нитраса возглавил Якуб Рутницкий. Также создано совершенно новое ведомство - министерство надзора над внедрением политики правительства, его возглавил Мачей Берек. Первое заседание правительства в новом составе назначено на ближайшую пятницу. Президент Польши Дуда, срок полномочий которого завершается 6 августа, во время церемонии приведения правительства к присяге призвал правительство не заниматься борьбой с политическими оппонентами, а заботиться о благосостоянии и безопасности народа. "Я прошу вас иметь в виду, что большинство наших соотечественников не интересуется каждый день политическими спорами, не вслушивается внимательно в заявления политиков, в их споры и дискуссии. Прежде всего они смотрят на то, как им живется, насколько им легко отправить детей в школу, насколько им легко делать покупки, насколько они в состоянии поехать на отдых, находятся ли они в безопасности", - сказал он. "Как уходящий президент Польской республики, я прошу вас помнить об этом. Споры, столкновения, политические соревнования значительно меньше интересуют людей, чем то, живут ли они безопасно, живут ли удобно, есть ли у них работа, безопасна ли дорога, развивается ли их страна. Оставляю вас с пожеланием удачи в исполнении этой миссии", - заключил президент.
https://ria.ru/20250723/ukraina-2030977574.html
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в мире, польша, дональд туск, анджей дуда, томаш семоняк
В мире, Польша, Дональд Туск, Анджей Дуда, Томаш Семоняк
Президент Польши привел к присяге новый состав правительства
Дуда привел к присяге новый состав правительства Польши
ВАРШАВА, 24 июл – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда привел к присяге новый состав правительства страны.
Во время торжественной церемонии, которую транслировала канцелярия премьер-министра, присягу принес 21 министр, назначенный в среду премьером Дональдом Туском
в рамках реконструкции правительства. Таким образом число руководителей ведомств сократилось с 26 до 21.
По итогам назначений Туска Вальдемар Журек сменил на посту министра юстиции, генерального прокурора Адама Боднара, Марчин Кервиньский стал министром внутренних дел и администрации вместо Томаша Семоняка
. При этом Семоняк остается в составе кабмина на посту министра-координатора спецслужб.
Министр иностранных дел Радослав Сикорский
получил дополнительный пост вице-премьера.
Туск также произвел объединение министерства промышленности и министерства энергетики в одно общее министерство энергетики. Это ведомство возглавил Милош Матыка. Кроме того, объединены министерство экономики и министерство финансов. Министром финансов и экономики стал Анджей Доманьский, возглавлявший ранее министерство финансов
Министром государственных активов стал Войцех Бальчун, сменив на этом посту Якуба Яворовского. Министром здравоохранения вместо Изабеллы Лещины стала Иоланта Собераньская-Гренда. Министерство спорта вместо Славомира Нитраса возглавил Якуб Рутницкий.
Также создано совершенно новое ведомство - министерство надзора над внедрением политики правительства, его возглавил Мачей Берек.
Первое заседание правительства в новом составе назначено на ближайшую пятницу.
Президент Польши Дуда
, срок полномочий которого завершается 6 августа, во время церемонии приведения правительства к присяге призвал правительство не заниматься борьбой с политическими оппонентами, а заботиться о благосостоянии и безопасности народа.
"Я прошу вас иметь в виду, что большинство наших соотечественников не интересуется каждый день политическими спорами, не вслушивается внимательно в заявления политиков, в их споры и дискуссии. Прежде всего они смотрят на то, как им живется, насколько им легко отправить детей в школу, насколько им легко делать покупки, насколько они в состоянии поехать на отдых, находятся ли они в безопасности", - сказал он.
"Как уходящий президент Польской республики, я прошу вас помнить об этом. Споры, столкновения, политические соревнования значительно меньше интересуют людей, чем то, живут ли они безопасно, живут ли удобно, есть ли у них работа, безопасна ли дорога, развивается ли их страна. Оставляю вас с пожеланием удачи в исполнении этой миссии", - заключил президент.