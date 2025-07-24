https://ria.ru/20250724/pogoda-2031041783.html

Появились подробности после пропажи самолета в Приамурье

Появились подробности после пропажи самолета в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025

Появились подробности после пропажи самолета в Приамурье

Погода в районе пропажи Ан-24 в Приамурье плохая, была задержка рейса, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T08:57:00+03:00

2025-07-24T08:57:00+03:00

2025-07-24T09:06:00+03:00

ан-24

происшествия

василий орлов (губернатор)

благовещенск

тында

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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Погода в районе пропажи Ан-24 в Приамурье плохая, была задержка рейса, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона."Погода плохая, была задержка", - сказал собеседник.Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту Ан-24, который пропал радаров, когда летел из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа.

https://ria.ru/20250716/posadka-2029459744.html

благовещенск

тында

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2025

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ан-24, происшествия, василий орлов (губернатор), благовещенск, тында