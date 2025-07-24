https://ria.ru/20250724/pogoda-2031041783.html
Появились подробности после пропажи самолета в Приамурье
Появились подробности после пропажи самолета в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025
Появились подробности после пропажи самолета в Приамурье
Погода в районе пропажи Ан-24 в Приамурье плохая, была задержка рейса, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T08:57:00+03:00
2025-07-24T08:57:00+03:00
2025-07-24T09:06:00+03:00
ан-24
происшествия
василий орлов (губернатор)
благовещенск
тында
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103562/95/1035629531_0:0:2836:1595_1920x0_80_0_0_7d7921e69c69a8dddc3fd639529d265d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Погода в районе пропажи Ан-24 в Приамурье плохая, была задержка рейса, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона."Погода плохая, была задержка", - сказал собеседник.Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту Ан-24, который пропал радаров, когда летел из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа.
https://ria.ru/20250716/posadka-2029459744.html
благовещенск
тында
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103562/95/1035629531_418:0:2822:1803_1920x0_80_0_0_77fabc3386a3247f2a582cff1e8a514f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ан-24, происшествия, василий орлов (губернатор), благовещенск, тында
Ан-24, Происшествия, Василий Орлов (губернатор), Благовещенск, Тында
Появились подробности после пропажи самолета в Приамурье
Погода в районе пропажи Ан-24 в Приамурье плохая, была задержка рейса