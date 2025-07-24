https://ria.ru/20250724/pogoda-2031038225.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 24.07.2025

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Кратковременные дожди пройдут в Москве во второй половине дня в четверг, возможны локальные грозы, воздух прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T08:01:00+03:00

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2025-07-24T08:01:00+03:00

михаил леус

москва

общество

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди пройдут в Москве во второй половине дня в четверг, возможны локальные грозы, воздух прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня характер погоды в столице будет формировать атмосферный фронт, вытянувшийся к берегам Москвы-реки с северо-запада. Ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны локальные грозы. Плюс 25 - плюс 27 градусов в столице, плюс 23 - плюс 28 градусов - в Подмосковье", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что пока ниже нормы.

https://realty.ria.ru/20250709/nepogoda-2026719934.html

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михаил леус, москва, общество