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Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 24.07.2025
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08:01 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/pogoda-2031038225.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 24.07.2025
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Кратковременные дожди пройдут в Москве во второй половине дня в четверг, возможны локальные грозы, воздух прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T08:01:00+03:00
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михаил леус
москва
общество
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди пройдут в Москве во второй половине дня в четверг, возможны локальные грозы, воздух прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня характер погоды в столице будет формировать атмосферный фронт, вытянувшийся к берегам Москвы-реки с северо-запада. Ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны локальные грозы. Плюс 25 - плюс 27 градусов в столице, плюс 23 - плюс 28 градусов - в Подмосковье", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что пока ниже нормы.
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михаил леус, москва, общество
Михаил Леус, Москва, Общество
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Локальные грозы возможны в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 27

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПанорама Москвы
Панорама Москвы - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди пройдут в Москве во второй половине дня в четверг, возможны локальные грозы, воздух прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня характер погоды в столице будет формировать атмосферный фронт, вытянувшийся к берегам Москвы-реки с северо-запада. Ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны локальные грозы. Плюс 25 - плюс 27 градусов в столице, плюс 23 - плюс 28 градусов - в Подмосковье", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что пока ниже нормы.
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Михаил ЛеусМоскваОбщество
 
 
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