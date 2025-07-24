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Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в августе - РИА Новости, 24.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:39 24.07.2025 (обновлено: 11:41 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/peskov-2031091677.html
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в августе
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в августе - РИА Новости, 24.07.2025
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в августе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об идее встречи главы РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа, отметил, что из-за... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:39:00+03:00
2025-07-24T11:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
владимир зеленский
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об идее встречи главы РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа, отметил, что из-за объема работы трудно представить, как скачкообразно преодолеть это "расстояние". "Мы с вами живем в такое время, когда сказать, что чего-то точно не будет, невозможно. Но учитывая тот объем работы, который предстоит сделать для того, чтобы сблизить позиции, для нас, для того, чтобы обеспечить свои интересы, трудно представить, как можно скачкообразно преодолеть это расстояние", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, точно ли не будет до конца августа встречи Путина и Зеленского.
https://ria.ru/20250724/peregovory-2031029646.html
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владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Россия
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в августе

Песков: трудно представить, как подобраться к встрече Путина и Трампа в августе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об идее встречи главы РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа, отметил, что из-за объема работы трудно представить, как скачкообразно преодолеть это "расстояние".
"Мы с вами живем в такое время, когда сказать, что чего-то точно не будет, невозможно. Но учитывая тот объем работы, который предстоит сделать для того, чтобы сблизить позиции, для нас, для того, чтобы обеспечить свои интересы, трудно представить, как можно скачкообразно преодолеть это расстояние", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, точно ли не будет до конца августа встречи Путина и Зеленского.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковРоссия
 
 
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