https://ria.ru/20250724/peskov-2031083522.html
Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского
Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 24.07.2025
Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявил, что сначала нужно... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:23:00+03:00
2025-07-24T11:23:00+03:00
2025-07-24T11:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
владимир путин
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявил, что сначала нужно проделать весь объем работы. "Сначала все-таки нужно проделать весь объем работы, а потом предоставить возможность главам зафиксировать те наработки, которые достигнуты", - сказал Песков журналистам, комментируя возможность встречи Путина и Зеленского.
https://ria.ru/20250724/peregovory-2031029646.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского
Песков: перед встречей Путина и Зеленского нужно проделать весь объем работы