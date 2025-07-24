https://ria.ru/20250724/peskov-2031083522.html

Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского

Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 24.07.2025

Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявил, что сначала нужно... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T11:23:00+03:00

2025-07-24T11:23:00+03:00

2025-07-24T11:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

владимир путин

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявил, что сначала нужно проделать весь объем работы. "Сначала все-таки нужно проделать весь объем работы, а потом предоставить возможность главам зафиксировать те наработки, которые достигнуты", - сказал Песков журналистам, комментируя возможность встречи Путина и Зеленского.

https://ria.ru/20250724/peregovory-2031029646.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле