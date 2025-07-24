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В Кремле оценили обсуждение гуманитарных тем на переговорах в Стамбуле
В Кремле оценили обсуждение гуманитарных тем на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 24.07.2025
В Кремле оценили обсуждение гуманитарных тем на переговорах в Стамбуле
Cтоит позитивно оценивать обсуждение набора гуманитарных тем на переговорах РФ и Украины, а также предложение России о создании трех групп для работы онлайн,... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:09:00+03:00
2025-07-24T11:09:00+03:00
2025-07-24T11:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
стамбул
украина
дмитрий песков
владимир мединский
михаил галузин
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Cтоит позитивно оценивать обсуждение набора гуманитарных тем на переговорах РФ и Украины, а также предложение России о создании трех групп для работы онлайн, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Учитывая, что, наверное, в условиях такой сложной субстанции украинского регулирования, еще раз повторяю, каких-то прорывов сиюминутных просто невозможно ожидать, то, наверное, стоит позитивно оценивать обсуждение такого набора гуманитарных тем и также формулирование российской стороной конкретного предложения по созданию трех рабочих групп, которые в режиме онлайн могли бы начать общение. Вы понимаете, что режим онлайн может быть настолько интенсивным, настолько регулярным, насколько к этому готовы стороны. С этой точки зрения это позитивно", - сказал Песков журналистам.Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
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россия, стамбул, украина, дмитрий песков, владимир мединский, михаил галузин, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, Россия, Стамбул, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
В Кремле оценили обсуждение гуманитарных тем на переговорах в Стамбуле
Песков: стоит позитивно оценивать обсуждение гуманитарных тем на переговорах