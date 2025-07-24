https://ria.ru/20250724/peskov-2031078079.html

В Кремле оценили обсуждение гуманитарных тем на переговорах в Стамбуле

В Кремле оценили обсуждение гуманитарных тем на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 24.07.2025

В Кремле оценили обсуждение гуманитарных тем на переговорах в Стамбуле

Cтоит позитивно оценивать обсуждение набора гуманитарных тем на переговорах РФ и Украины, а также предложение России о создании трех групп для работы онлайн,... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T11:09:00+03:00

2025-07-24T11:09:00+03:00

2025-07-24T11:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

стамбул

украина

дмитрий песков

владимир мединский

михаил галузин

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Cтоит позитивно оценивать обсуждение набора гуманитарных тем на переговорах РФ и Украины, а также предложение России о создании трех групп для работы онлайн, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Учитывая, что, наверное, в условиях такой сложной субстанции украинского регулирования, еще раз повторяю, каких-то прорывов сиюминутных просто невозможно ожидать, то, наверное, стоит позитивно оценивать обсуждение такого набора гуманитарных тем и также формулирование российской стороной конкретного предложения по созданию трех рабочих групп, которые в режиме онлайн могли бы начать общение. Вы понимаете, что режим онлайн может быть настолько интенсивным, настолько регулярным, насколько к этому готовы стороны. С этой точки зрения это позитивно", - сказал Песков журналистам.Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

https://ria.ru/20250724/peregovory-2031029646.html

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россия, стамбул, украина, дмитрий песков, владимир мединский, михаил галузин, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле