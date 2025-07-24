https://ria.ru/20250724/peskov-2031077365.html

Песков: ВС России делают все для создания буферных зон

Песков: ВС России делают все для создания буферных зон - РИА Новости, 24.07.2025

Песков: ВС России делают все для создания буферных зон

Российские военные делают все возможное для создания буферных зон на границе с Украиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T11:07:00+03:00

2025-07-24T11:07:00+03:00

2025-07-24T11:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы рф

дмитрий песков

россия

александр сырский

сергей лавров

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:183:2899:1814_1920x0_80_0_0_bfbf1ef0219a81f00a808b95737eed48.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российские военные делают все возможное для создания буферных зон на границе с Украиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."То, что они (киевский режим - ред.) пытаются переносить разные элементы войны на нашу территорию - это не новое. Именно поэтому наши военные делают все возможное для создания определенных буферных зон и так далее, а главное - для уничтожения военной и околовоенной инфраструктуры", - сказал Песков журналистам.Ранее газета Washington Post сообщала, что главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский не ответил на вопрос, остались ли еще у Украины дальнобойные ракеты ATACMS. Сырский также посетовал на то, что ВСУ испытывают недостаток снарядов калибра 155 миллиметров и нуждаются в дополнительных поставках бронетехники.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250724/peregovory-2031029646.html

https://ria.ru/20250724/kiev-2031016196.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, вооруженные силы рф, дмитрий песков, россия, александр сырский, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле