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Песков: ВС России делают все для создания буферных зон - РИА Новости, 24.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:07 24.07.2025 (обновлено: 11:28 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/peskov-2031077365.html
Песков: ВС России делают все для создания буферных зон
Песков: ВС России делают все для создания буферных зон - РИА Новости, 24.07.2025
Песков: ВС России делают все для создания буферных зон
Российские военные делают все возможное для создания буферных зон на границе с Украиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:07:00+03:00
2025-07-24T11:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
дмитрий песков
россия
александр сырский
сергей лавров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российские военные делают все возможное для создания буферных зон на границе с Украиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."То, что они (киевский режим - ред.) пытаются переносить разные элементы войны на нашу территорию - это не новое. Именно поэтому наши военные делают все возможное для создания определенных буферных зон и так далее, а главное - для уничтожения военной и околовоенной инфраструктуры", - сказал Песков журналистам.Ранее газета Washington Post сообщала, что главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский не ответил на вопрос, остались ли еще у Украины дальнобойные ракеты ATACMS. Сырский также посетовал на то, что ВСУ испытывают недостаток снарядов калибра 155 миллиметров и нуждаются в дополнительных поставках бронетехники.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250724/peregovory-2031029646.html
https://ria.ru/20250724/kiev-2031016196.html
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украина, вооруженные силы рф, дмитрий песков, россия, александр сырский, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Песков, Россия, Александр Сырский, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Песков: ВС России делают все для создания буферных зон

Песков: ВС РФ делают все для создания буферных зон на границе с Украиной

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российские военные делают все возможное для создания буферных зон на границе с Украиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"То, что они (киевский режим - ред.) пытаются переносить разные элементы войны на нашу территорию - это не новое. Именно поэтому наши военные делают все возможное для создания определенных буферных зон и так далее, а главное - для уничтожения военной и околовоенной инфраструктуры", - сказал Песков журналистам.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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Вчера, 05:22
Ранее газета Washington Post сообщала, что главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский не ответил на вопрос, остались ли еще у Украины дальнобойные ракеты ATACMS. Сырский также посетовал на то, что ВСУ испытывают недостаток снарядов калибра 155 миллиметров и нуждаются в дополнительных поставках бронетехники.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
"На пределе": депутат Рады объяснил странное поведение Киева на переговорах
Вчера, 01:27
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы РФДмитрий ПесковРоссияАлександр СырскийСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТОТретий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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