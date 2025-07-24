https://ria.ru/20250724/peskov-2031076993.html

Песков: Киеву приходится клянчить оружие у Запада

Песков: Киеву приходится клянчить оружие у Запада - РИА Новости, 24.07.2025

Песков: Киеву приходится клянчить оружие у Запада

Киеву приходится все время клянчить вооружения у Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T11:06:00+03:00

2025-07-24T11:06:00+03:00

2025-07-24T11:21:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Киеву приходится все время клянчить вооружения у Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас мы видим, что ситуация с обеспечением амуницией, вооружением, боеприпасами, она хотя и такая достаточно динамичная, но противоречивая. Поэтому Киеву приходится все время клянчить вооружение, как можно больше", - сказал он журналистам.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250724/peregovory-2031029646.html

киев

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киев, в мире, россия, украина, дмитрий песков, сергей лавров, нато