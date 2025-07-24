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В Кремле оценили итоги переговоров с Киевом в Стамбуле - РИА Новости, 24.07.2025
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11:06 24.07.2025 (обновлено: 11:19 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/peskov-2031076938.html
В Кремле оценили итоги переговоров с Киевом в Стамбуле
В Кремле оценили итоги переговоров с Киевом в Стамбуле - РИА Новости, 24.07.2025
В Кремле оценили итоги переговоров с Киевом в Стамбуле
Кремль не ждал прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:06:00+03:00
2025-07-24T11:19:00+03:00
в мире
украина
михаил галузин
дмитрий песков
россия
стамбул
владимир мединский
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Кремль не ждал прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Собственно, прорыв мы не ждали. Прорыв вряд ли возможен. Вы видите, вчера (глава российской делегации на российско-украинских переговорах, помощник президента РФ Владимир - ред.) Мединский по итогам третьего раунда подтвердил, что диаметрально противоположные подходы к проектам меморандумов, которыми был ранее совершен обмен", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет. Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
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в мире, украина, михаил галузин, дмитрий песков, россия, стамбул, владимир мединский, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Украина, Михаил Галузин, Дмитрий Песков, Россия, Стамбул, Владимир Мединский, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
В Кремле оценили итоги переговоров с Киевом в Стамбуле

Песков: Кремль не ждал прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на Кремль, Москва-реку и храм Христа Спасителя
Вид на Кремль, Москва-реку и храм Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Вид на Кремль, Москва-реку и храм Христа Спасителя. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Кремль не ждал прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Собственно, прорыв мы не ждали. Прорыв вряд ли возможен. Вы видите, вчера (глава российской делегации на российско-украинских переговорах, помощник президента РФ Владимир - ред.) Мединский по итогам третьего раунда подтвердил, что диаметрально противоположные подходы к проектам меморандумов, которыми был ранее совершен обмен", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет. Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Переговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
"Должна быть поставлена точка". О чем Россия договорилась с Украиной
23 июля, 23:03
 
В миреУкраинаМихаил ГалузинДмитрий ПесковРоссияСтамбулВладимир МединскийТретий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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