https://ria.ru/20250724/peskov-2031076938.html

В Кремле оценили итоги переговоров с Киевом в Стамбуле

В Кремле оценили итоги переговоров с Киевом в Стамбуле - РИА Новости, 24.07.2025

В Кремле оценили итоги переговоров с Киевом в Стамбуле

Кремль не ждал прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T11:06:00+03:00

2025-07-24T11:06:00+03:00

2025-07-24T11:19:00+03:00

в мире

украина

михаил галузин

дмитрий песков

россия

стамбул

владимир мединский

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Кремль не ждал прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Собственно, прорыв мы не ждали. Прорыв вряд ли возможен. Вы видите, вчера (глава российской делегации на российско-украинских переговорах, помощник президента РФ Владимир - ред.) Мединский по итогам третьего раунда подтвердил, что диаметрально противоположные подходы к проектам меморандумов, которыми был ранее совершен обмен", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет. Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

https://ria.ru/20250723/peregovory-2031005116.html

украина

россия

стамбул

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в мире, украина, михаил галузин, дмитрий песков, россия, стамбул, владимир мединский, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле