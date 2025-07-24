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Киев продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре, заявил Песков - РИА Новости, 24.07.2025
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11:06 24.07.2025 (обновлено: 11:35 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/peskov-2031076788.html
Киев продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре, заявил Песков
Киев продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре, заявил Песков - РИА Новости, 24.07.2025
Киев продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре, заявил Песков
Киевский режим продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре, Вооруженные Силы РФ принимают меры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:06:00+03:00
2025-07-24T11:35:00+03:00
киев
дмитрий песков
россия
сочи
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Киевский режим продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре, Вооруженные Силы РФ принимают меры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Киевский режим продолжает наносить удары по объектам социальной, гражданской инфраструктуры. В этом плане ничего не меняется. Мы принимаем меры, естественно, наши военные принимают меры для организации противовоздушной обороны и для минимизации рисков. Но мы понимаем, с кем мы имеем дело, с какой опасностью мы имеем дело", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об ударах ВСУ по Сочи.В ночь на четверг город подвергся атаке беспилотников, на улице Авиационной в Адлерском районе произошел пожар из-за падения обломков БПЛА. Губернатор Краснодарского края сообщил, что в результате атак двое погибли, одиннадцать пострадали и четверо в больнице.В среду вечером, напомнили в администрации, Минобороны РФ опубликовало данные о том, что в течение прошлой ночи с 20.40 мск 23.07 до 01.40 мск 24.07 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 беспилотных летательных аппаратов - 21 из них над Черным морем. Опасность атаки БПЛА объявлялась также на территории ФТ Сириус.
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киев, дмитрий песков, россия, сочи, вооруженные силы украины
Киев, Дмитрий Песков, Россия, Сочи, Вооруженные силы Украины
Киев продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре, заявил Песков

Песков: Киев продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Киевский режим продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре, Вооруженные Силы РФ принимают меры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Киевский режим продолжает наносить удары по объектам социальной, гражданской инфраструктуры. В этом плане ничего не меняется. Мы принимаем меры, естественно, наши военные принимают меры для организации противовоздушной обороны и для минимизации рисков. Но мы понимаем, с кем мы имеем дело, с какой опасностью мы имеем дело", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об ударах ВСУ по Сочи.
В ночь на четверг город подвергся атаке беспилотников, на улице Авиационной в Адлерском районе произошел пожар из-за падения обломков БПЛА. Губернатор Краснодарского края сообщил, что в результате атак двое погибли, одиннадцать пострадали и четверо в больнице.
В среду вечером, напомнили в администрации, Минобороны РФ опубликовало данные о том, что в течение прошлой ночи с 20.40 мск 23.07 до 01.40 мск 24.07 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 беспилотных летательных аппаратов - 21 из них над Черным морем. Опасность атаки БПЛА объявлялась также на территории ФТ Сириус.
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КиевДмитрий ПесковРоссияСочиВооруженные силы Украины
 
 
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