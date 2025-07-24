Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, что Украина утаила от России на переговорах - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 24.07.2025 (обновлено: 17:35 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/peregovory-2031214530.html
На Западе раскрыли, что Украина утаила от России на переговорах
На Западе раскрыли, что Украина утаила от России на переговорах - РИА Новости, 24.07.2025
На Западе раскрыли, что Украина утаила от России на переговорах
Третий раунд переговоров России и Украины не привел к существенному прорыву из-за двуличия и нерешительности киевского режима, пишет Strategic Culture. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T17:34:00+03:00
2025-07-24T17:35:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир мединский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030989120_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_7dde9b61bf6876dd3a2379c2495092ce.jpg
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Третий раунд переговоров России и Украины не привел к существенному прорыву из-за двуличия и нерешительности киевского режима, пишет Strategic Culture."Украинское правительство продолжает пытаться усидеть на двух стульях, колеблясь между военными требованиями к Западу и уклончивой позицией на переговорах", — говорится в материале.Издание отмечает, что после переговоров 16 мая и 2 июня во время третьего раунда российская делегация столкнулась с нерешительностью Киева. Возможность четвертой встречи остается открытой, но путь к политическому решению пока выглядит долгим и трудным, подчеркивается в статье.Россия и Украина в среду провели третью встречу в Стамбуле, она продлилась около часа. По ее итогам председатель российской делегации Владимир Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены.Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Россия предложила Украине передать еще три тысячи тел погибших военных ВСУ, а также обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.
https://ria.ru/20250724/kiev-2031016196.html
https://ria.ru/20250724/peregovory-2031017483.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030989120_486:0:3218:2048_1920x0_80_0_0_2161acd3449920d0eb674fdec4f7abff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир мединский
В мире, Украина, Россия, Владимир Мединский
На Западе раскрыли, что Украина утаила от России на переговорах

L`Antidiplomatico: Киев на переговорах с РФ пытается усидеть на двух стульях

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПереговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле
Переговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Переговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Третий раунд переговоров России и Украины не привел к существенному прорыву из-за двуличия и нерешительности киевского режима, пишет Strategic Culture.
"Украинское правительство продолжает пытаться усидеть на двух стульях, колеблясь между военными требованиями к Западу и уклончивой позицией на переговорах", — говорится в материале.
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
"На пределе": депутат Рады объяснил странное поведение Киева на переговорах
Вчера, 01:27
Издание отмечает, что после переговоров 16 мая и 2 июня во время третьего раунда российская делегация столкнулась с нерешительностью Киева. Возможность четвертой встречи остается открытой, но путь к политическому решению пока выглядит долгим и трудным, подчеркивается в статье.
Россия и Украина в среду провели третью встречу в Стамбуле, она продлилась около часа. По ее итогам председатель российской делегации Владимир Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены.
Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Россия предложила Украине передать еще три тысячи тел погибших военных ВСУ, а также обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Рогов: переговоры в Стамбуле показали стремление России к миру
Вчера, 01:53
 
В миреУкраинаРоссияВладимир Мединский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала