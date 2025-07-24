https://ria.ru/20250724/peregovory-2031214530.html

На Западе раскрыли, что Украина утаила от России на переговорах

На Западе раскрыли, что Украина утаила от России на переговорах - РИА Новости, 24.07.2025

На Западе раскрыли, что Украина утаила от России на переговорах

Третий раунд переговоров России и Украины не привел к существенному прорыву из-за двуличия и нерешительности киевского режима, пишет Strategic Culture. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T17:34:00+03:00

2025-07-24T17:34:00+03:00

2025-07-24T17:35:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Третий раунд переговоров России и Украины не привел к существенному прорыву из-за двуличия и нерешительности киевского режима, пишет Strategic Culture."Украинское правительство продолжает пытаться усидеть на двух стульях, колеблясь между военными требованиями к Западу и уклончивой позицией на переговорах", — говорится в материале.Издание отмечает, что после переговоров 16 мая и 2 июня во время третьего раунда российская делегация столкнулась с нерешительностью Киева. Возможность четвертой встречи остается открытой, но путь к политическому решению пока выглядит долгим и трудным, подчеркивается в статье.Россия и Украина в среду провели третью встречу в Стамбуле, она продлилась около часа. По ее итогам председатель российской делегации Владимир Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены.Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Россия предложила Украине передать еще три тысячи тел погибших военных ВСУ, а также обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.

https://ria.ru/20250724/kiev-2031016196.html

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в мире, украина, россия, владимир мединский