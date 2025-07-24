На Западе раскрыли, что Украина утаила от России на переговорах
L`Antidiplomatico: Киев на переговорах с РФ пытается усидеть на двух стульях
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПереговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле
Переговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Третий раунд переговоров России и Украины не привел к существенному прорыву из-за двуличия и нерешительности киевского режима, пишет Strategic Culture.
"Украинское правительство продолжает пытаться усидеть на двух стульях, колеблясь между военными требованиями к Западу и уклончивой позицией на переговорах", — говорится в материале.
Издание отмечает, что после переговоров 16 мая и 2 июня во время третьего раунда российская делегация столкнулась с нерешительностью Киева. Возможность четвертой встречи остается открытой, но путь к политическому решению пока выглядит долгим и трудным, подчеркивается в статье.
Россия и Украина в среду провели третью встречу в Стамбуле, она продлилась около часа. По ее итогам председатель российской делегации Владимир Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены.
Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Россия предложила Украине передать еще три тысячи тел погибших военных ВСУ, а также обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.