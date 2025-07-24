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Эксперт оценил итоги третьего раунда переговоров России и Украины

Эксперт оценил итоги третьего раунда переговоров России и Украины - РИА Новости, 24.07.2025

Эксперт оценил итоги третьего раунда переговоров России и Украины

Результат третьего раунда переговоров России и Украины заключается в том, что сторонам удалось решить большую часть гуманитарных проблем, поделился мнением с... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T14:20:00+03:00

2025-07-24T14:20:00+03:00

2025-07-24T14:20:00+03:00

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владимир мединский

михаил галузин

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Результат третьего раунда переговоров России и Украины заключается в том, что сторонам удалось решить большую часть гуманитарных проблем, поделился мнением с РИА Новости эксперт международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. По итогам переговоров Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров между РФ и Украиной выполнены. "На этом этапе стороны смогли от второй до третьей встречи реально решить большую часть гуманитарных проблем", - сказал собеседник агентства. По его словам, Запад препятствует урегулированию конфликта в политической плоскости и категорически не хочет, чтобы спецоперация закончилась даже с относительно приемлемым для России результатом. Брутер напомнил, что Москва предложила Киеву сформировать три рабочих группы, которые будут функционировать онлайн. "Рабочие группы де-факто существуют с того момента, как происходила первая встреча. Процесс обмена пленными, процесс выдачи тел, процесс поиска детей действуют в рамках контактов... Речь идет о том, чтобы создание рабочих групп институционализировать", - подчеркнул эксперт. Россия и Украина ранее провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250724/zelenskiy-2031142779.html

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